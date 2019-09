Petizione #EmergenzaClimaticaItalia: raccolte 25mila firme in poche ore

Fonte immagine: Foto di Tumisu da Pixabay

Raccolte 25mila firme in poche ore dalla petizione #EmergenzaClimaticaItalia, lanciata per chiedere alle istituzioni italiane una dichiarazione ufficiale.

Parliamo di: Cambiamenti Climatici

La petizione #EmergenzaClimaticaItalia ha raccolto 25mila firme in poche ore. Lanciata online ufficialmente questa mattina e promossa da Fondazione UniVerde, SOS Terra Onlus e Opera2030, l’iniziativa promuove una richiesta precisa, rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e ai Capigruppo di maggioranza e opposizione affinché si impegnino a far approvare dal Parlamento la dichiarazione di “emergenza climatica” per l’Italia.

Cambiamenti climatici tema particolarmente sentito dagli italiani, come dimostrano i risultati ottenuti in poche ore dalla petizione #EmergenzaClimaticaItalia. Un segnale importante secondo le prime dichiarazioni del Presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio:

È un segnale importante che denota quanto ai cittadini italiani stia a cuore il futuro del nostro Pianeta, con la richiesta di un serio impegno nel tentativo di invertire questa pericolosa deriva climatica. I punti programmatici presentati dal nuovo Governo rilanciano positivamente l’esigenza del green new deal e alcuni obiettivi importanti come l’investimento sulle energie rinnovabili, la difesa della biodiversità, la lotta al dissesto idrogeologico, il no alle trivellazioni petrolifere e agli inceneritori. Tuttavia non prevedono la dichiarazione di emergenza climatica da parte del Parlamento. Ecco perché abbiamo deciso di avviare subito su Change.org la petizione #EmergenzaClimaticaItalia.

La petizione #EmergenzaClimaticaItalia è promossa su Change.org e supportata da Marevivo, GreenStyle, Lifegate, TeleAmbiente, CETRI Magazine e Duegradi. È possibile sottoscriverla seguendo il link http://change.org/emergenzaclimaticaitalia. Testimonial dell’iniziativa Jimmy Ghione, inviato di Striscia la Notizia, che ha sottolineato come i temi legati al clima stiano facendo breccia tra le persone:

Sono molto felice di sostenere questa nuova iniziativa promossa da Alfonso Pecoraro Scanio. Insieme ci siamo già battuti per difendere l’isola di Budelli, con la campagna nata per evitare la vendita dell’isola, e da sempre sono sensibile ai temi ambientali. La petizione #EmergenzaClimaticaItalia è altrettanto importante e la gente ha capito l’importanza dei temi legati al cambiamento del clima.

Emergenza climatica che richiede innanzitutto un netto cambio di paradigma, ha dichiarato ancora Pecoraro Scanio ricordando le precedenti iniziativa #Salvailclima ed #EmergenzaClimaticaRoma:

Proprio nei mesi scorsi, su Change.org, abbiamo già raccolto oltre 140mila firme sulle due petizioni #Salvailclima e #EmergenzaClimaticaRoma. La prima per ottenere che il governo italiano si candidasse ad ospitare la Conferenza Onu sul clima (Cop26) nel 2020, la seconda per far dichiarare dall’Assemblea capitolina l’emergenza climatica per la capitale d’Italia. Affrontare questa urgenza è certamente un cambio di paradigma economico, ma non è solo questo. È innanzitutto la presa d’atto di un’emergenza planetaria da cui discendono le decisioni economiche, sociali e istituzionali conseguenti. Anche il Parlamento britannico, pur nelle difficoltà che sta vivendo, è riuscito nei mesi scorsi ad approvare all’unanimità questo importante provvedimento.

In sintesi quel che chiedono Fondazione UniVerde, SOS Terra Onlus, Opera2030 è che:

Già a partire dal dibattito programmatico che si terrà dinanzi alle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e i Capigruppo di maggioranza e opposizione si impegnino a far approvare dal Parlamento la dichiarazione di emergenza climatica per l’Italia.

Di seguito l’elenco dei personaggi del mondo universitario, delle associazioni di settore, dell’ambientalismo, della cultura e dello spettacolo che hanno aderito in queste ore all’appello: Jimmy Ghione, inviato di Striscia la Notizia; Livia Pomodoro, presidente del Milan Center for Food Law and Policy; Rosalba Giugni, presidente di Marevivo; Gianfranco Amendola, magistrato ambientalista; Domenico De Masi, presidente del Comitato scientifico della Fondazione UniVerde e di Opera2030; Livio de Santoli, prorettore della Sapienza Università di Roma; Francesco Piccinini, direttore di Fanpage; Filippo Ghirelli, vicepresidente Visionari; Pasquale Russo, direttore Link Campus University; Angelo Consoli, direttore Ufficio Europeo Jeremy Rifkin e presidente del CETRI; Enea Roveda, amministratore delegato di Lifegate; Matteo Campofiorito, direttore di GreenStyle; Stefano Zago, direttore di TeleAmbiente; Luca Franceschetti, attivista per il clima; Pietro Cesaro, co-fondatore Duegradi; Chiara Bruni, vicepresidente di SOS Terra Onlus; Marco Jacopo Rimoldi e Andrea Zagato, fondatori di Influgramer.com; Osvaldo Bevilacqua, giornalista e conduttore televisivo; Rosario Trefiletti, presidente Centro Studi Indagini3; Francesco Paolo Russo, direttore generale ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori.