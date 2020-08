Perseidi, come e quando ammirare le Stelle di San Lorenzo

Si avvicina il momento di massima intensità per le stelle cadenti Perseidi, ecco quando sarà possibile osservarla al pieno del loro splendore.

Agosto è il mese delle Perseidi. Visibili fin da metà luglio, queste stelle cadenti offrono il loro spettacolo migliore durante il mese successivo. Solitamente il momento più affascinante era associato alla notte di San Lorenzo, che cade il 10 agosto di ogni anno.

Lo spettacolo offerto quest’anno dalle Perseidi sarà particolarmente ricco. Gli appassionati di astronomia potranno ammirare fino a 100 meteore all’ora, a patto però di scegliere un luogo non particolarmente illuminato e possibilmente libero da nuvole.

Perseidi, quando ammirare le stelle cadenti

Stando alle indicazioni fornite dall’American Meteorological Society la notte ideale per ammirare le Perseidi non sarà quella di San Lorenzo. Il maggior numero di stelle cadenti sarà osservabile tra l’11 e il 12 agosto (ma saranno visibili fino al 24). Per quanto riguarda invece l’orario migliore per assistere alla pioggia di meteore è quello tra le 3:40 e le 4:40.

Chi non volesse attendere fino a quell’ora per sperare in qualche “desiderio extra” può mettersi all’opera qualche ora prima. Seppure in misura leggermente inferiore sarà possibile ammirare le stelle cadenti già a partire dalle 22:30. Mano a mano che ci si avvicinerà alle 3:40 l’intensità della “pioggia” aumenterà e maggiori saranno le probabilità di osservazione. A favorire lo spettacolo di quest’anno sarà la fase lunare, caratterizzata da “Luna calante” e quindi meno luminosa.

Altri spettacoli previsti in questo periodo sono quelli delle Delta Acquaridi e della Alpha Capricornidi. Le prime saranno visibili fino al 23 agosto, ma sconteranno nel loro momento di massima intensità la presenza di una Luna “piena”. Le seconde saranno visibili fino al 15 agosto, mentre il loro momento di massimo splendore è stato durante la notte tra il 28 e il 29 luglio.