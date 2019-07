Perdere peso: il segreto è allenarsi sempre alla stessa ora

Fonte immagine: Photo by Gades Photography on Unsplash

Ricorrere all'esercizio fisico per perdere peso è più efficace per chi si allena sempre alla stessa ora: studio statunitense spiega perché.

Parliamo di: Tornare in forma

L’esercizio fisico è considerato tra le chiavi per riuscire a perdere peso e tornare in forma. Malgrado ciò può capitare che anche in seguito a una grande quantità di attività fisica non si riescano a centrare i propri obiettivi legati al dimagrimento. Questo potrebbe essere legato ad alcune abitudini, che se modificate porterebbero a cambiare anche l’esito del proprio allenamento.

L’orario in cui si pratica l’esercizio fisico scelto è particolarmente importante per chi vuole perdere peso. A sostenerlo sono gli esperti del The Miriam Hospital di Rhode Island, negli USA, secondo i quali allenarsi tutti i giorni alla stessa ora contribuirebbe a rinforzare la propria abitudine ad allenarsi con regolarità. In questo modo verrebbero massimizzati i risultati finali, quindi il dimagrimento. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista “Obesity“.

Lo studio statunitense ha preso in esame 375 adulti che chi seguiva una “routine” si allenava in media 4,8 giorni a settimana, per un totale di circa 350 minuti, mentre gli altri per 4,4 giorni per un massimo di 285 minuti. Allenarsi alla stessa ora favorirebbe un allenamento prolungato e regolare nel tempo, spiegano gli esperti, rendendo inoltre più facile il “trovare il tempo” per l’allenamento.

In sostanza dedicare all’esercizio fisico sempre la stessa fascia oraria o momento della giornata aiuterebbe a trovare degli appigli utili per rispettare i propri impegni e tornare in forma. Un esempio è quello di recarsi in palestra per allenarsi dopo aver terminato il turno di lavoro, con la possibilità alla lunga di associare la fine dell’attività lavorativa con l’avvio di quella fisica. Secondo quanto affermato dalla dott.ssa Leah Schumacher così facendo verrebbero ridotti anche “attenzione, sforzo e motivazione” richiesti per continuare a esercitarsi nel tempo.