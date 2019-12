Peperoncino alleato del cuore: riduce del 40% il rischio infarto

Dal peperoncino un aiuto naturale per ridurre diversi rischi per la salute: efficace nel prevenire infarto e ictus secondo l'IRCCS Neuromed.

Da un consumo abituale di peperoncino un rimedio naturale per ridurre il rischio di infarto. Benefici per la salute arriverebbero anche in relazione al minore pericolo di ictus. A sostenerlo uno studio condotto dai ricercatori dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli e realizzato in collaborazione con l’ISS (Istituto Superiore di Sanità), l’Università dell’Insubria a Varese e il Cardiocentro Mediterraneo di Napoli. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista medica American College of Cardiology.

Stando ai risultati pubblicati dai ricercatori italiani il peperoncino agirebbe come rimedio naturale riducendo del 40% il rischio di infarto, mentre addirittura del 60% quello di ictus. In termini di mortalità generale i pericoli verrebbero ridotti del 23%. A patto però che se ne faccia un utilizzo regolare, inteso come almeno 4 volte a settimana.

Gli scienziati hanno sottolineato in chiusura che saranno necessari ulteriori studi per definire con esattezza quali siano i meccanismi nascosti dietro questi benefici per la salute. Ha dichiarato Marialaura Bonaccio, epidemiologa del Neuromed e prima firma della ricerca: