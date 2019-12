Pensierini di Natale: biglietti e oggettistica fai da te

Fonte immagine: Pixabay

Idee originali per realizzare in casa biglietti di auguri e oggetti decorati a mano da regalare per Natale, anche usando materiali riciclati.

Natale è alle porte e il tempo per pensare al regalo migliore per tutti sembra non bastare mai, soprattutto se si vuole limitare il budget di spesa. Il fai da te viene sempre incontro sotto le feste e rappresenta una risorsa da sfruttare per ideare, creare e realizzare oggetti e biglietti di auguri natalizi di sicuro successo. I pensierini di Natale home-made sono anche l’occasione giusta per dedicarsi al riciclo creativo, evitando gli sprechi e dando vita a oggetti sempre unici. Ecco alcune idee facili da mettere in pratica per realizzare, rispettivamente, biglietti di auguri e piccoli oggetti da mettere sotto l’albero.

Biglietti di auguri

Bastano un cartoncino colorato e alcuni materiali di riciclo per preparare originali biglietti di auguri, perfetti per accompagnare un regalo ma anche per essere donati alle persone care personalizzandoli con frasi di affetto. Dopo aver scelto in formato e le dimensioni del biglietto, è sufficiente piegare il cartoncino nel senso orizzontale o verticale e procedere con la decorazione della prima facciata. Per creare un effetto tridimensionale dando vita alla sagoma di un albero di Natale, ad esempio, è possibile procedere in uno di questi modi:

si preparano diversi pezzi rettangolari di lunghezze diverse di carta da regalo riciclata, realizzando dei rotoli di diametro pari a circa mezzo centimetro. Si incollano i singoli rotoli partendo da quello più lungo, che costituirà la base dell’albero, procedendo verso l’alto fino ad attaccare quello più corto. Un nastrino in cima darà il tocco finale;

avendo a disposizione dei bottoni di dimensioni e colori diversi, si può comporre la sagoma di un albero di Natale incollandoli sul cartoncino, aggiungendo poi una stella in rilievo in cima e disegnando il tronco alla base;

utilizzando del comune nastro colorato usato per i pacchetti regalo, infine, si può ripiegare su sé stesso tante volte in modo da "tracciare" sul cartoncino la forma dell'albero, fissandolo solo al centro con poca colla.

Oggetti regalo home-made

Le proposte per realizzare oggetti regalo fai da te sono davvero infinite. Ci soffermiamo su due idee che riguardano rispettivamente la creazione di una decorazione sferica per l’albero e di un portacandela. Per realizzare una pallina di Natale decorata a mano è sufficiente avere a disposizione una sfera trasparente forata o apribile, all’interno della quale inserire delle microsfere di polistirolo per simulare la neve. L’esterno può essere decorato a mano usando colori acrilici e disegnando un soggetto a piacere. Si completa il lavoro inserendo un gancio o un nastro colorato per poter appendere la sfera.

In alternativa, si può creare una decorazione sferica utilizzando del filo di cotone bianco o colorato abbastanza spesso, avvolgendolo intorno a un palloncino di diametro non troppo grande. Una volta creata la “ragnatela”, si bagna il filo con della colla vinilica facendo asciugare bene prima di bucare e rimuovere il palloncino, in modo da ottenere una perfetta sfera rigida.

Per quanto riguarda il portacandela decorato, è sufficiente riciclare un barattolo di vetro senza coperchio e realizzare una decorazione di cartoncino da avvolgere all’esterno. Un’idea di sicuro effetto, ad esempio, è quella di utilizzare un cartoncino nero su cui ritagliare delle forme particolari, come delle case o un paesaggio invernale.