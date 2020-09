Pelle secca in autunno: cause e rimedi naturali

Fonte immagine: Foto di 坤 张 da Pixabay

La pelle secca è un problema comune durante l'autunno, ecco quali sono le cause e i rimedi naturali.

L’autunno può rivelarsi una stagione piuttosto insidiosa per quanto riguarda la pelle secca. Spesso si pensa che la cute soffra unicamente i periodi di forte caldo o freddo, ma in realtà necessita di molte attenzioni durante tutto l’anno. Anche nel periodo autunnale sono diverse le cause che possono seccare la pelle, come fortunamente vari sono i rimedi naturali utili per ripristinare l’equilibrio perduto.

Intervenire in maniera corretta sulla pelle secca in autunno può rivelarsi utile anche per affrontare al meglio l’arrivo della stagione invernale. La scelta ideale è quella di intervenire non soltanto a “danno” avvenuto, ma di prendersi cura della cute anche con alcune soluzioni preventive.

Pelle secca in autunno: cause e rimedi naturali

Fonte: Foto di AdoreBeautyNZ da Pixabay

Pelle secca, cause

Le cause principali di questa problematica sono da ricondurre alla passata stagione. Il sole e il caldo a cui è stata esposta la cute nei mesi estivi ha avuto come effetto quello di favorirne la disidratazione e lo “scollamento”. Questo porta a subire con maggiore facilità le aggressioni dei primi freddi, oltre ad avere potenzialmente influito in maniera negativa sul micro-circolo.

L’arrivo della stagione autunnale vede la pelle ancora alle prese con la sostituzione delle cellule morte durante l’estate. A questo si aggiungono le microfessure causate dall’esposizione ai raggi ultravioletti. L’avanzare dell’età porterà inevitabilmente all’intensificarsi di tali effetti negativi.

Rimedi naturali

Cibo e bevande sono alcune delle possibili soluzioni contro la pelle secca in autunno. A cominciare dal tè verde, un rimedio naturale molto efficace anche per combattere l’invecchiamento (grazie al suo contenuto di antiossidanti) e stimolare il metabolismo (favorendo il dimagrimento). Agisce anche come detossificante e come aiuto per tenere sotto controllo i livelli di insulina.

Sì anche al peperone rosso, che fornisce vitamine e carotenoidi utili a riparare il tessuto epiteliale, ma anche a sedano (utile per riattivare il micro-circolo) e al cacao. Mangiare qualche pezzetto di cioccolato, meglio se fondente, qua e là può aiutare la pelle a tornare in forma.

L’olio d’oliva extravergine si rivela utile sia come alimento della salute che come rimedio naturale a uso esterno. In questa seconda veste può rappresentare uno degli ingredienti di una crema nutriente e idratante. In alternativa può essere applicato dopo la doccia o il bagno, lasciandolo riposare per qualche minuto coprendo con un panno caldo e umido.

Altro rimedio molto utile e versatile è il miele. Può essere utilizzato grezzo come esfoliante aggiungendo una parte di zucchero e un po’ di sale. Un cucchiaio di miele unito a due di yogurt e a qualche goccia di olio essenziale di lavanda rappresenta una possibile ricetta per realizzare un crema idratante fai da te.

Da ricordare infine che è opportuno ricorrere a saponi e detergenti neutri, meglio se a base di ingredienti naturali e con l’aggiunta di olio d’oliva, di germe di grano o di Argan. Utile in questo caso anche il burro di Karitè.