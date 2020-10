Pelle perfetta over 50: green beauty, i segreti delle star

Fonte immagine: Wikipedia

Hanno trovato il modo di rimanere giovani per sempre? No, il loro segreto è un'accurata green beauty routine.

Parliamo di: Bellezza naturale e Green Beauty

Una vita molto stressante, un’emergenza sanitaria in corso e l’invecchiamento cutaneo che avanza. Ci sono star, invece, che arrivano a festeggiare il mezzo secolo in piena forma e con visi da fare invidia. L’elisir di eterna giovinezza non esiste ma questi vip hanno elaborato dei segreti che gli permettono di mantenere la pelle elastica e luminosa con prodotti naturali.

Pelle perfetta over 50: come si fa?

Le pelle è. soggetta a continui attacchi ed è bene fare in modo di conservarla idratata e luminosa per evitare che invecchi precocemente. I nuovi alleati anti-age sono i superfood, come semi di kiwi, mirtilli, tè verde e avocado. Potrete cercare di produrre delle creme idratanti home made 100% naturali con questi ingredienti. per quanto riguarda il make-up, invece, la scelta dovrebbe cadere su prodotti bio senza conservanti o additivi aggiunti magari con effetto liftante. Prediligete fondotinta e blush dalle texture leggere e in crema, più facili da stendere così che non mettono in evidenza le rughe o la pelle secca.

Dalle regole generali, scendiamo nel particolare con i segreti di bellezza dalle star over 50:

Jennifer Lopez: crede nel sonno come alleato di bellezza, si concede dalle 8 alle 10 ore a notte. P rotegge sempre la pelle dal sole con creme ecosostenibili per evitare la formazione di macchie cutanee. «Importantissimo è anche detergere sempre il viso dopo essersi allenate per eliminare sudore e sebo dal viso: potrebbero causare imperfezioni e punti neri». Sceglie sempre di indossare meno trucco possibile e sempre assolutamente naturale.

Cate Blanchett: usa solari naturali tutto l’anno anche quando i raggi del sole sono meno forti. È infatti in questa stagione che si tende ad abbassare erroneamente la guardia. I raggi solari risultano infatti comunque dannosi. Prodotti naturali e protezione 100%, soluzioni semplici ma sempre efficaci.

Jennifer Aniston, coetanea di Lopez e Blanchett e regina di Instagram è un‘icona beauty indiscussa tra le “over” più famose di Hollywood. La sua routine di bellezza prevede una lunga pausa dedicata alla detenzione del viso e all’idratazione della pelle con prodotti naturali. Tre volte la settimana si regala uno scrub viso, per eliminare impurità, levigare e illuminare la pelle.

Pochi trucchi ma che possono fare la differenza tra una pelle perfetta e una che ha bisogno di essere continuamente restaurata.