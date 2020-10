Pelle, come proteggerla da ufficio e smart working

Fonte immagine: Istock

Pc, luci blu e al neon, stress e inquinamento invecchiano la pelle: ecco una skincare bio da seguire per proteggersi.

La nuova emergenza sanitaria ha cambiato le nostre abitudini: la nostra pelle è sempre più soggetta al pc, alle luci blu e al neon, tanto che se non la proteggiamo nel modo corretto siamo soggetti ad un invecchiamento precoce. Da qui nasce l’esigenza di una skincare mirata per prevenire patologie dermatologiche nel corso degli anni.

Una lista di piccoli rimedi smart: face mist che combattono la stanchezza e la mancanza di idratazione, sieri alla vitamina C che ridonano luminosità ed eliminano il grigiore, texture leggere che permettono di combattere la luce blu e i danni provocati dall’esposizione prolungata al pc.

Skincare bio: come proteggere la nostra pelle in ufficio e in smart working

Uno dei problemi più comuni legati alla luminosità del viso è la mancanza di idratazione. A risolvere questo problema ci pensano i face mist. Made in Korea, sono prodotti idratanti spray, che aiutano la pelle a riprendersi quando è soggetta a secchezza. Una buona routine total bio in ogni caso, aiuta sempre. Ricordatevi di applicare ogni giorno siero viso e crema idratante, oltre a scegliere prodotti cosmetici (dai mascara ai rossetti) con ingredienti naturali.

Se la vostra pelle è soggetta a stanchezza cronica i face mist sono utili anche per minimizzare imperfezioni, rughe, lucidità e rossori dando così alla pelle un aspetto più luminoso e fresco tutto il giorno. Optate per una bb cream o un correttore naturali del tono giusto e possibilmente idratanti in modo da ridare tono alla pelle. Proprio perché si passano moltissime ore davanti al pc, è fondamentale prendersi cura del contorno occhi, per evitare di ritrovarsi a fine giornata con le famose “occhiaie da pc”. Fondamentale è avere sempre a portata di mano degli stick adatti all’occasione. Formulati per donare immediatamente una sensazione di benessere, possono essere applicati anche senza l’uso dello specchio salvano il make-up nelle situazioni già impensabili.

Infine, tra gli antidoti più gettonati contro stress e stanchezza ci sono i prodotti a base d vitamina C, la miglior difesa naturale contro i radicali liberi. Questo potente alleato contro invecchiamento, attenua e previene la formazione di rughe, contrasta la perdita del tono cutaneo e idrata gli strati più profondi della pelle. Quando siete in procinto di acquistare un nuovo prodotto bio, accertatevi che abbia all’interno la vitamina C, in modo da sentirvi più sicure nella battaglia contro l’invecchiamento e la luce blu.