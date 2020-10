Peli incarniti: i migliori scrub corpo green per liberarsene

La prima ricetta per un buono scrub corpo naturale fatto in casa , efficace contro i peli incarniti , è a base di caffè e olio di cocco; il primo è un naturale esfoliante, mentre il secondo contribuisce a nutrire e avvolgere la pelle con un tocco di dolcezza. Bisogna scaldare 2 cucchiai di olio di cocco a bagnomaria per 1 minuto in microonde fino a renderlo liquido, mettetelo in un vasetto vuoto e aggiungetevi 4 cucchiai di caffè. Mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo e applicatelo sulle gambe sfregandolo sulla zona con pelo incarnito delicatamente con una spugna adatta.

Tra i principali responsabili dei peli incarniti ci sono il rasoio e i depilatori elettrici: a causa dell’eccessiva pressione esercitata sulla pelle da questi strumenti il fusto del pelo tende a rientrare nella pelle, incarnendosi. Gli scrub corpo green possono essere validi alleati in questa battaglia, ecco qualche consiglio per produrne di naturali in casa e dire definitivamente addio ai peli incarniti .

