Pedicure fai da te: gli accessori da acquistare

Quella della pedicure è un'abitudine utile per la salute dei piedi e dell'intero organismo: ecco quali sono gli accessori da acquistare per il fai da te.

Dedicare del tempo alla pedicure è importante non solo per curare l’estetica del piede, ma anche e soprattutto per migliorare la propria salute. I problemi alle unghie o la presenza di duroni, ad esempio, possono aver un impatto determinante sulla camminata, sull’equilibrio e sulla postura, provocando dolori e affaticamento. Ma quali sono gli accessori da acquistare, per una pedicure fai da te anche in ambiente domestico?

Sono moltissimi i prodotti in vendita per rendere la pedicure un momento di piacere, privo di stress e facile da eseguire. Tre, tuttavia, sembrano essere i consigli indispensabili: serve infatti un kit di forbicine e altri strumenti per la cura di unghie e calli, un sistema di pediluvio per un rapido relax e il ripristino della circolazione e, naturalmente, anche un dispositivo in roll per eliminare pelle secca o morta. Di seguito, qualche utile consiglio.

Pedicure: gli accessori indispensabili

Fixget, set pedicure e manicure

Per una perfetta pedicure fai da te, non può mancare un piccolo kit con tutti gli attrezzi necessari per la cura di unghie, cuticole, duroni e molto altro. A questo scopo, molto ricca è la proposta di Fixget, con ben 18 pezzi differenti per qualsiasi necessità. Adatto sia per la pedicure che per la manicure, il kit comprende tagliaunghie di diversa dimensione, limette, tronchese, forbicine, pinzette, spatole di varia forma e molto altro ancora. Tutti gli attrezzi sono realizzati in acciaio inossidabile, facilmente labili e altrettanto semplici da sterilizzare, per il massimo dell’igiene a ogni singolo uso.

Gli attrezzi sono conservati in un comodo e morbido astuccio, leggero da trasportare e ben organizzato al suo interno. Secondo gli utenti Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : grande scelta di accessori, buona qualità dell’alluminio, efficacia nei tagli;

: grande scelta di accessori, buona qualità dell’alluminio, efficacia nei tagli; Contro: alcuni lamentano attrezzi non sufficientemente professionali.

Il kit è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 10.97 euro. Qui per acquistarlo.

Beurer FB 20, pediluvio con massaggio

La cura del piede passa anche per la riattivazione della circolazione, il trattamento di dolore e gonfiore, nonché degli arrossamenti della pelle. Per questo, concedersi di tanto in tanto un pediluvio può avere un effetto immediatamente rinvigorente per tutto l’organismo. Beurer offre il suo FB 20, un kit per il pediluvio con massaggio, dotato anche di accessori aggiuntivi per la cura del piede. Dalle dimensioni compatte, permette di sperimentare ben tre tipi diversi di pediluvio: con massaggio vibrante, con effetto idromassaggio e ammollo con mantenimento costante delle temperatura dell’acqua. Sono presenti dei rulli per approfittare della riflessologia plantare, quindi una luce a raggi infrarossi per una purificazione immediata, una protezione antischizzo rimovibile e diversi accessori rimovibili.

Facile da usare e poco ingombrante, secondo gli utenti Amazon il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : massaggio efficace, buon mantenimento della temperatura dell’acqua, effetto vibrante piacevole;

: massaggio efficace, buon mantenimento della temperatura dell’acqua, effetto vibrante piacevole; Contro: rumore un po’ elevato durante la modalità idromassaggio.

Il dispositivo è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 49.99 euro. Qui per acquistarlo.

Scholl Velvet Smooth, roll per pedicure

Per chi fosse alla ricerca di un accessorio efficace e di qualità per gestire duroni e pelle morta sui piedi, nella dotazione domestica non può mancare un roll a batteria. Uno dei più famosi è certamente lo Scholl Velvet Smooth, un dispositivo con carica wireless che permetterà di riportare i piedi alla loro morbidezza originaria. Il rullo esercita una media abrasione, completamente non dolorosa, che permette di rimuovere cute secca, morta o poco levigata, per tornare subito in forma con un semplice passaggio quotidiano. È anche possibile regolare la velocità di rotazione del rullo, con un’azione “delicata” o “intensiva” a seconda delle esigenze.

Con un design completamente ergonomico, e la protezione da schizzi e acqua, gli utenti di Amazon hanno rilevato i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : efficace, testina resistente, buona durata della carica;

: efficace, testina resistente, buona durata della carica; Contro: richiede un uso continuato nel tempo per risultati duraturi.

Il roll è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 29.90 euro. Qui per acquistarlo.

Scelta della redazione

Fra tutti gli accessori per la pedicure, quello davvero essenziale è il kit di strumenti e forbicine. Per questo la redazione consiglia l’acquisto dell’astuccio Fixget, ma anche gli altri prodotti presentati sono ottimi.