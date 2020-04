Pecoraro Scanio al Governo Conte: incentivi vadano a vero Green Deal

Le associazioni ambientaliste chiedono a Parlamento e Governo Conte impegni rapidi per la ripresa del Green Deal, ne abbiamo parlato con Pecoraro Scanio.

Sostegno reale alle imprese dei settori del Green New Deal. Questa la richiesta fatta dalle associazioni ambientaliste al Parlamento e al Governo Conte, preoccupate di una possibile penalizzazione del comparto in seguito all’emergenza Coronavirus. Tra le organizzazioni firmatarie dell’appello Marevivo e la Fondazione UniVerde, ma anche WWF, Greenpeace e Legambiente.

Le associazioni ambientaliste chiedono al Parlamento di ripartire in tempi rapidi con la discussione delle proposte di legge e delle decisioni in materia ambientale. Abbiamo chiesto un parere in tal senso proprio al Presidente della Fondazione UniVerde, e già Ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio.

Presidente, da cosa nasce l’esigenza di questo Appello?

Credo che il Premier Conte e il Parlamento debbano usare il Decreto di aprile per rilanciare un vero Green Deal. È molto importante che si delinei fin da subito quale sarà l’uscita dalla crisi economica che è strettamente legata a quella sanitaria in atto. C’è un forte timore che le lobby del petrolio e della vecchia economia battano cassa rapidamente per cercare di bloccare l’evoluzione verso un vero Green Deal. Ecco perché il Parlamento, in fase di discussione dei prossimi decreti, soprattutto adesso con l’impegno sul cosiddetto Decreto economico, deve dare esplicitamente un’indicazione chiara di quale linea prendere.

Nell’Appello si parla della connessione tra inquinamento ambientale, distruzione degli habitat e pandemia da coronavirus. Quali sono queste connessioni?

Proprio come Fondazione UniVerde abbiamo diffuso nelle scorse settimane le mappe satellitari prodotte dalla piattaforma Onda della Serco di Frascati, elaborate a partire dai dati raccolti dal satellite Copernicus sentinel 5P. Appare evidente dalle mappe che una serie di inquinanti, tra cui il biossido di azoto, siano precipitati grazie alla diffusione dello smart working e alla drastica riduzione di autoveicoli. La Società Italiana di Medicina Ambientale ha messo in relazione l’enorme inquinamento atmosferico della Pianura Padana con la maggiore facilità di diffusione del virus attraverso lo smog. Su un altro versante, c’è uno studio approfondito, non solo in Italia ma anche in Cina e in altri Paesi, con cui si mette in connessione la grande mortalità della polmonite, legata al Coronavirus, con apparati respiratori probabilmente debilitati da decenni di vita in aree ad alto tasso di inquinamento. Non dimentichiamoci che la Pianura Padana è considerata l’area con la peggiore qualità dell’aria a livello europeo e che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, non più tardi della fine del 2019, ha fatto una valutazione di 70.000 morti premature all’anno in Italia dovute all’inquinamento atmosferico e di 412.000 decessi causati da inquinamento da smog nell’Unione Europea. L’emergenza sanitaria ci deve far riflettere, inoltre, su quanto l’alterazione degli ecosistemi e la sottrazione di habitat naturali alle specie selvatiche può favorire il diffondersi di patogeni prima sconosciuti.

Alla luce di queste connessioni quali sono le proposte da parte delle associazioni ambientaliste?

L’appello fa riferimento direttamente anche alle realtà imprenditoriali veramente green del nostro Paese, ma anche dell’Unione Europea, che possono cooperare a un vero e proprio rinascimento green anche nell’economia. Per fare questo, occorre che i decisori politici, a partire dal Parlamento e dal Governo, sostengano direttamente i cittadini, attraverso formule come il reddito universale, mentre negli incentivi alle imprese favoriscano quelle che puntano all’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale, creando nuovi posti di lavoro nella nuova economia circolare o preferibilmente nella bioeconomia circolare.

