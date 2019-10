Pattumiera per raccolta differenziata: modelli di design

Fonte immagine: monkeybusinessimages via iStock

Anche la raccolta differenziata può diventare l'occasione per arredare casa in modo gradevole: ecco le migliori pattumiere di design.

Fare la raccolta differenziata è un vero e proprio imperativo per ridurre il proprio impatto sull’ambiente. La possibilità di separare i rifiuti a seconda delle loro caratteristiche, infatti, aumenta la capacità di recuperare materie prime: si approfitta così del circolo virtuoso del riciclo, senza sprecare nuove risorse ambientali. Ma come coniugare il desiderio di rispettare la natura con la necessità di arredare casa in modo moderno e gradevole?

Rispondere a questa domanda è facilissimo: proprio per incentivare le persone alla raccolta differenziata, da tempo sono in vendita contenitori dalle forme insolite ed eleganti, affinché possano essere inseriti negli ambienti domestici senza influire negativamente sull’arredamento della casa. Delle vere e proprie pattumiere di design, se così si possono definire, sempre più sofisticate e belle da vedere. Di seguito, qualche consiglio.

Pattumiere per la differenziata: le migliori

Keter Lotus, set 3 contenitori

Torna al menu dei prodotti

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione modulare per la raccolta differenziata, poco ingombrante e soprattutto bella da vedere, Kis propone la sua linea Lotus. Il set prevede tre bidoni, di circa 54 centimetri d’altezza, dal corpo bianco e affusolato, i quali possono essere posizionati l’uno affianco all’altro con assemblaggio – lineare o circolare – fino a riprodurre la forma preferita. I contenitori presentano tutti dei coperchi semi-trasparenti – nelle colorazioni verde, rossa e blu, per differenziare al meglio l’immondizia – e pulsanti d’aggancio per evitare fuoriuscite accidentali. Ancora, vi è la possibilità di applicare etichette e, fatto non da poco, di approfittare anche di spazi ridotti grazie alla loro estensione soprattutto in altezza.

Il set è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 31.89 euro. Qui per acquistarlo.

Songmics LTB54L, bidone a tre scomparti

Torna al menu dei prodotti

Per chi fosse alla ricerca di un bidone compatto, suddiviso in tre scomparti e dal design modello e minimalista, Songmics propone il suo LTB54L. Realizzato in acciaio inossidabile anti-corrosione – quindi adatto anche a balconi e giardini – presenta dei cestini interni da ben 18 litri ciascuno, per il massimo della comodità di differenziazione. Dotato di apposite pedaliere per l’apertura dei coperchi dei singoli scomparti permette una gestione davvero igienica dei rifiuti, inoltre è facilmente trasportabile grazie alle sue maniglie cromate. Elegante e bello da vedere, è anche facile da svuotare poiché tutti i cestini interni sono completamente estraibili.

La proposta è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 92.46 euro. Qui per acquistarla.

Sundis Rotho, pattumiera Paso

Torna al menu dei prodotti

Per chi proprio non può rinunciare al design a ogni costo, Sundis propone il suo bidone Rotho Paso, una pattumiera completamente decorata con il lettering e la font-art. Perfetta anche come oggetto d’arredamento, e indicata per una casa giovane e moderna, il bidone è del tutto antiruggine e le componenti in plastica sono prive di BPA. È presente un cestino interno estraibile, facile quindi da svuotare, dalla capacità di 40 litri, il tutto in un’altezza contenuta solo di 67.6 centimetri. Data la sua resistenza – ma anche la comoda pedaliera per l’apertura del coperchio – può essere destinata a qualsiasi materiale: dall’umido alla plastica. Acquistandone più di uno, si può inoltre completare la differenziata a livello domestico.

Il bidone è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni . di 50.37 euro. Qui per acquistarlo.

Poker Bama, 4 secchi per differenziata

Torna al menu dei prodotti

Anche per gli esterni, oppure in caso di spazi ridotti, non serve rinunciare al design. È quanto dimostra la linea Poker di Bama: dei secchielli in plastica resistente, anche agli agenti esterni, dalle linee arrotondate e particolarmente moderne. Completamente sovrapponibili, questi secchi presentano dei coperchi in diversi colori – allo scopo, come facile intuire, di facilitare la raccolta differenziata – con piccole aperture per rendere immediato l’uso quotidiano. Prodotti al 100% in Italia, rappresentano la soluzione ideale per chi cerca di salvare spazio senza rinunciare a contenitori dall’estetica piacevole.

I secchi sono offerti su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 26.90 euro. Qui per acquistarli.

Esidra, pattumiera salvaspazio

Torna al menu dei prodotti

Sottile e discreta, con la sua profondità di soli 25 centimetri la pattumiera Esidra è la soluzione ideale per chi abita in appartamenti piccoli. Con i suoi scompartimenti a scomparsa, da chiusa assomiglia a una comune scarpiera, quindi potrà essere adagiata in qualsiasi posto della casa – anche in balcone – senza alcun tipo di problema. I cestini interni prevedono diverse colorazioni, per separare correttamente i rifiuti, e sono completamente estraibili per un facile lavaggio. Realizzata in ferro, la soluzione è rifinita con elegante verniciatura bianca.

La pattumiera è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 378 euro. Qui per acquistarla.