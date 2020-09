Patagonia, etichette anti-idioti contro i negazionisti del clima

Patagonia lancia etichette contro gli idioti che negano i cambiamenti climatici, così il marchio invita i cittadini ad andare a votare.

Patagonia lancia delle etichette contro gli idioti che negano i cambiamenti climatici. Una campagna senza mezzi termini, che in principio aveva fatto pensare a un’invenzione mediatica slegata dal marchio. Quest’ultimo ha però confermato l’iniziativa, con la quale è previsto che al posto delle istruzioni di lavaggio compaia la scritta “Vote the Assholes Out” (Vota e caccia gli idioti, più letteralmente gli “str**zi”).

Storico marchio dell’abbigliamento outdoor, Patagonia è da diversi anni in prima linea per l’ambiente. Ora ha deciso di intraprendere una campagna ancora più decisa contro chi nega l’esistenza dei cambiamenti climatici. Soprattutto se questi “idioti” occupano posizioni di potere. Poltrone dalle quali possono essere rimossi, sintetizza nelle sue etichette, attraverso il proprio voto.

Lo slogan non è tuttavia nuovo, ma risulta in qualche modo utilizzato da Yvon Chouinard, fondatore del marchio:

Ricordatevi di votare per cacciare quegli str**zi – tutti quei politici che pensano che non si debba fare niente per i cambiamenti climatici. Votate per il Pianeta e contro quelli che non vogliono fare niente. Il potere è in mano a noi e adesso è il momento di usarlo.