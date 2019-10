Pasta italiana contaminata da insetti: allerta europea

Fonte immagine: Foto di kalhh da Pixabay

Pasta italiana contaminata da insetti in alcuni supermercati danesi, che tramite alcune segnalazioni hanno fatto scattare un'allerta europea.

Diffusa a livello europeo un’allerta relativa alla presenza di insetti in alcune confezioni di pasta italiana. L’avviso è stato diramato in seguito ad alcune segnalazioni in Danimarca, datate 17 ottobre 2019, dove in alcuni supermercati sarebbero stati scoperti i prodotti non conformi alle normative in materia di alimentazione.

L’allarme è scattato in tutta Europa grazie al Sistema Rapido di Allerta Comunitario della Commissione UE. L’avviso di sicurezza è il numero 2019.3622, titolo “Pasta from Italy infested with insects” – “Pasta dall’Italia infestata da insetti“. Non sono tuttavia state diffuse indicazioni che potessero permettere una precisa identificazione di marchio, lotto o data di scadenza dei prodotti interessati dall’allerta.

Le uniche informazioni trapelate sono relative al tipo e al taglio di pasta, ovvero pasta secca in formato fusilli. Ulteriori informazioni potrebbero essere diffuse nelle prossime ore dalle autorità europee, così da permettere una più precisa identificazione delle confezioni da evitare e garantire una maggiore sicurezza alimentare.

Della scorsa settimana l’allerta microbiologica riguardante il latte parzialmente scremato Milbona, distribuito in confezioni da un litro. Un avviso originato da alcune analisi, svolte in regime di autocontrollo dal produttore Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co: il prodotto sarebbe risultato non in linea con gli standard previsti e per questo soggetto a ritiro precauzionale.

Coinvolte in questa seconda allerta le confezioni di latte Milbona parzialmente scremato codice EAN 4056489108610, date di scadenza: 14/10/19 – 15/10/19 – 18/10/19 – 20/10/19. Il prodotto è distribuito in Italia da Lidl, che ne ha annunciato il ritiro dai propri punti vendita.

Fonte: Il Fatto Quotidiano