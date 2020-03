Pasqua 2020: Legambiente, Dolci Preziosi e l’uovo plastic free

Dolci Prezios e Legambiente lanciano il progetto “TartaLove”: un uovo di Pasqua per finanziare la salvaguardia delle tartarughe marine del Mediterraneo.

Arriva a Pasqua un’iniziativa 100% green molto golosa: Dolci Preziosi, brand di riferimento nel mondo Uova di Pasqua target bambino lancia sul mercato il primo uovo plastic-free a sostegno della campagna “TartaLove” di Legambiente. Si tratta in effetti di un uovo pasquale realizzato con cioccolato fondente UTZ (da cacao sostenibile) e componenti selezionate per garantire un prodotto senza utilizzo di plastica. L’uovo è avvolto in una pellicola plastic-free in PLA (materiale biodegradabile di derivazione vegetale) e riposto all’interno di una scatola in cartone, con una sorpresa tartaruga origami 3D in cartoncino, da costruire e collezionare. Insomma, un uovo 100% green che sostiene una causa ambientale.

L’obiettivo la conservazione della tartaruga marina Caretta caretta, un animale in pericolo di estinzione che discende dai dinosauri ma che ora rischia di scomparire dai nostri mari a causa della pesca, del traffico nautico e dell’inquinamento soprattutto della plastica che può essere ingerita con conseguenze spesso mortali. L’inquinamento da plastica, infatti, è una delle cause più gravi di mortalità per le tartarughe marine che nuotano nel Mar Mediterraneo. Gli operatori di alcuni Centri di Recupero di tartarughe di Legambiente hanno documentato che più del 50% degli animali ricoverati aveva ingerito diversi tipi di plastiche: sacchetti, resti di bottiglie e stoviglie, cotton fioc, lenze e imballaggi di vario tipo.

Il Direttore commerciale e marketing di Cerealitalia Aldo Tollemeto (Dolci Preziosi) ha detto: