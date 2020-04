Pasqua 2020: 5 consigli anti-spreco

Fonte immagine: Foto di Jerzy Górecki da Pixabay

A Pasqua 2020 essere sostenibili anche a tavola è importante, ecco alcuni consigli utili contro lo spreco alimentare.

Parliamo di: Pasqua 2020

Pasqua 2020 all’insegna della lotta contro lo spreco alimentare. Per chi vuole essere un po’ più buono anche in occasione delle festività pasquali, evitando di sprecare inutilmente il cibo, l’app Too Good To Go segnala 5 consigli utili per scelte più consapevoli e responsabili.

Anche se l’emergenza Coronavirus costringerà a evitare i grandi pranzi di famiglia o le riunioni al ristorante con amici e parenti, in molti si concederanno comunque uova di cioccolato, sode, formaggi o altri alimenti gustosi e invitanti. Il clima inconsueto in cui si trovano l’Italia e il resto del mondo non devono però allontanare da certe buone pratiche. A sottolinearlo Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go:

Stiamo per vivere una Pasqua diversa del solito e dovremo rivoluzionare le nostre tradizioni nel rispetto delle precauzioni in vigore. Mai come in questo periodo, quindi, è importante prestare attenzione ai nostri comportamenti e fare scelte consapevoli, responsabili e sostenibili, non solo nei confronti dell’ambiente, ma anche degli altri.

Proprio per contribuire alla lotta allo spreco alimentare, Too Good To Go rivolge a tutti 5 consigli utili per una Pasqua 2020 più sostenibile: