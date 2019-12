Parotite (orecchioni): rimedi naturali per alleviare i sintomi

Fonte immagine: Pixabay

La parotite si risolve spontaneamente in pochi giorni ma non mancano i rimedi naturali per alleviare i principali fastidi, dal dolore al tipico gonfiore.

Generalmente nota con il nome di orecchioni, la parotite è una malattia infettiva tipica dell’infanzia, temuta soprattutto le possibili conseguenze sul genere maschile, come l’infiammazione che colpisce i testicoli detta orchite. Causata dal virus Paramyxovirus parotidis, consiste in una reazione da parte delle ghiandole parotidi soggette a ingrossamento e infiammazione. Prima dell’introduzione del vaccino apposito, la parotite era caratterizzata da una notevole frequenza soprattutto a causa della facilità di contagio.

Come si manifesta

La parotite può dare origine a diversi fastidi sebbene talvolta possa decorrere senza alcuna manifestazione apparente. Solitamente, questa malattia esantematica si presenta con una serie di sintomi abbastanza riconoscibili che coinvolgono soprattutto le prime vie aeree, come faringe, laringe e trachea, oltre alle ghiandole salivari. Possono manifestarsi:

febbre e mal di testa;

e mal di testa; dolore all’orecchio e nella zona delle parotidi ;

; arrossamento e gonfiore del dotto escretore delle ghiandole.

Solitamente, ad aumentare di volume sono le parotidi solo di un lato del viso, tuttavia entro due giorni circa il gonfiore coinvolge anche la seconda ghiandola generando una tumefazione bilaterale. Spesso, inoltre, ad infiammarsi sono anche le ghiandole salivari sottomandibolari e sublinguali.

Come si cura

La parotite, come le altre malattie infettive, si risolve spontaneamente nell’arco di pochi giorni salvo complicazioni che, sebbene rare, possono generare una serie di conseguenze anche gravi. L’uso di antibiotici non è necessario e viene generalmente sconsigliato come nelle altre patologie causate da virus, mentre è possibile assumere farmaci analgesici e antipiretici per tenere sotto controllo la febbre e il dolore. Anche l’aumento di volume delle parotidi non si protrae di solito oltre una settimana.

Cosa fare e cosa evitare

Oltre ad assumere medicinali specifici per far abbassare la febbre, come il comune paracetamolo, la parotite si combatte prevalentemente cercando di stare a riposo, alimentandosi in modo adeguato e soprattutto assumendo liquidi a sufficienza. L’apporto di acqua, tisane, brodo vegetale e altre bevande leggere, soprattutto in presenza di temperatura corporea elevata, è indispensabile per ripristinare lo stato di idratazione ideale. Da evitare, invece, sono le bevande acide che rischiano di irritare le ghiandole parotidi infiammate e i cibi troppo difficili da deglutire.

Rimedi naturali

Esistono numerosi rimedi naturali che possono alleviare i sintomi, molti dei quali utilizzabili anche nei bambini previo consulto con il pediatra: