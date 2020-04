Parmigiana di zucchine e menta: piatto unico vegetariano

Uno degli ortaggi più amati e consumati sono le zucchine. Il colore verde brillante e il sapore fresco della polpa richiamano immediatamente alla mente l’estate, il caldo e i momenti di relax a tavola che esaltano l’armonia del gusto. Seppur disponibili tutto l’anno, è dalla primavera in poi che danno il meglio di sé e […]

Uno degli ortaggi più amati e consumati sono le zucchine. Il colore verde brillante e il sapore fresco della polpa richiamano immediatamente alla mente l’estate, il caldo e i momenti di relax a tavola che esaltano l’armonia del gusto. Seppur disponibili tutto l’anno, è dalla primavera in poi che danno il meglio di sé e affollano sempre di più i banchi del fresco con la varietà lunga, quella con il fiore (dette romanesche) e, infine, quelle tonde che ben si prestano a essere consumate ripiene. Le zucchine sono un tipo di verdura altamente digeribile e particolarmente indicato in regimi alimentari controllati, dal momento che sono prive di grassi e colesterolo e racchiudono molte vitamine e sali minerali, fondamentali per il nostro organismo. La loro immensa versatilità nelle preparazioni culinarie fa sì che si possano mangiare anche crude, purché biologiche e ben lavate, e che si adattino perfettamente per essere trasformate in condimenti di pasta, in contorni o in piatti unici tra cui quello che vi proponiamo oggi: parmigiana di zucchine e menta, gustosa, nutriente e leggera per la presenza delle zucchine cotte al forno.

La preparazione è davvero semplice ed è possibile cuocere parte degli ingredienti anche in precedenza e assemblare il tutto per l’infornata finale, poco prima di essere portata in tavola. Se poi ne esaltiamo il gusto con erbe aromatiche quali basilico e menta, avremo in bocca un tripudio fantastico di sapori.

Parmigiana di zucchine e menta: ingredienti per 4 persone

• 5 zucchine verdi di media grandezza.

• 1 fiordilatte o, in alternativa, 1 mozzarella di bufala affumicata.

• 10 foglie di menta fresca. In alternativa va bene anche quella in polvere.

• 400 ml di pomodoro (meglio se passata).

• Parmigiano reggiano grattugiato q.b.

• 1 rametto di basilico fresco.

• 1 spicchio di aglio.

• Olio extravergine di oliva q.b.

• Sale fino q.b.

Parmigiana Zucchine e Menta: come si prepara?

Prendete le zucchine, lavatele per bene sotto acqua corrente, mondate le estremità e posizionatele su un tagliere. Dovete tagliarle per il senso della lunghezza per ottenere delle fettine sottili e, se possibile, tutte di uguale spessore. L’ideale sarebbe adoperare una mandolina ma se non è presente tra i vostri strumenti di cucina, va benissimo il coltello affiancato da un pizzico di pazienza e di attenzione. Finita questa operazione, sistemate le zucchine su una placca foderata con carta da forno. Conditele con sale, menta sminuzzata (se usate quella fresca o, in alternativa, quella in polvere) sale e olio. Ponetele in forno caldo preriscaldato a 180° per circa dieci minuti.

Nel frattempo, preparate un sugo di pomodoro: fate soffriggere uno spicchio di aglio intero e sbucciato (da togliere successivamente se non è di vostro gradimento) in poco olio, aggiungete il pomodoro, salate e fate cuoce per 10 minuti. Insaporite alla fine con foglie di basilico fresco.

Intanto se avete il fiordilatte, tagliatelo a dadini e mettetelo a scolare o, se disponete di un formaggio più asciutto, riducetelo in pezzetti cosicché da avere tutta la linea pronta per la fase finale.

Pronti sugo e zucchine passiamo all’assemblaggio finale. Ungete una pirofila da forno e mettete qualche cucchiaio di pomodoro sul fondo.

Disponete le zucchine in modo omogeneo e cospargetele con salsa di pomodoro, cubetti di formaggio e parmigiano. Continuate ad alternare gli strati in questo modo, fino a esaurimento degli ingredienti.

Cuocete in forno preriscaldato a 180° per circa 30 minuti. Sfornate, fate riposare un poco la parmigiana di zucchine e servite.