Pantera: aspetta per giorni lo scatto perfetto, l’effetto è incredibile

Fonte immagine: Instagram

Un leopardo e una pantera immortalati nel loro habitat naturale: una foto bellissima che ha richiesto moltissime ora di attesa.

Parliamo di: Animali esotici

Uno scatto semplice: un leopardo con una pantera alle sue spalle, di forte impatto. Immersi nel loro habitat naturale guardando in camera, sicuri, bellissimi. Lo scatto ha fatto il giro del web diventato virale in poco tempo. “Posso ancora chiudere gli occhi e rivivere quel momento ogni singolo giorno della mia vita. Non lo vedi spesso. Probabilmente un’opportunità irripetibile “, ha detto il fotografo Mithun, autore della foto.

L’uomo ha raccontato di aver atteso 6 giorni per fare lo scatto perfetto. “Avrei potuto aspettare anche 6 anni per uno scatto così”, ha continuato. Quando gli è stato chiesto cosa ami di più della wildlife photography Mithun ha detto: “L’elemento sorpresa. Non sai mai cosa incontrerai alla prossima curva. I boschi sono misteriosi e permettono di far sbocciare questa è la mia passione. Potresti aspettare giorni, mesi e anni per quello scatto perfetto. Ma quando succede, quei pochi secondi sono magici ”. Come dargli torto? L’effetto è davvero wow!