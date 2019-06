Pannolini lavabili migliori e come funzionano

I pannolini lavabili sono una soluzione intelligente per evitare irritazioni alla pelle del bimbo e ridurre l'inquinamento: i migliori e come funzionano.

I pannolini lavabili rappresentano una risorsa interessante per l’igiene dei bambini, poiché facili da utilizzare, duraturi nel tempo e soprattutto amici dell’ambiente. Le alternative usa e getta, per quanto comode, sono infatti una delle principali cause di inquinamento da materiali non riciclabili, sebbene negli ultimi tempi stiano sorgendo sempre più impianti per il loro corretto smaltimento. Ma quali sono le caratteristiche dei pannolini lavabili e, soprattutto, come funzionano?

Quella dei pannolini lavabili è una storia che viene da lontano, considerando come le alternative usa e getta si siano diffuse praticamente dalla seconda metà del ‘900. Un tempo, infatti, le mamme erano solite impiegare panni di cotone e altre fibre naturali, da cambiare e lavare con una certa frequenta per mantenere il piccolo di casa sempre asciutto. Le soluzioni moderne sono ovviamente più avanzate e, grazie anche all’impiego di materiali hi-tech, garantiscono una maggiore versatilità e igiene. Sebbene sul mercato esistano diverse alternative, la tipologia più comune è la mutandina in taglia unica, con appositi elastici per adattarsi alla crescita del bambino. La porzione esterna può essere in fibra naturale oppure in poliuretano laminato, mentre quella interna è normalmente in morbido tessuto sempre in fibra naturale, come il bambù o la canapa.

Il funzionamento è di norma molto semplice, sebbene le istruzioni possano essere diverse a seconda della marca acquistata, dall’età del bambino e molto altro ancora. Solitamente, all’interno del pannolino viene posizionato un velo in tessuto-non-tessuto – ad esempio in morbida cellulosa – che ha il compito di assorbire l’urina e trattenere le feci. Questo tessuto, completamente biodegradabile, viene poi smaltito senza danni per l’ambiente, mentre la mutandina viene lavata in lavatrice secondo le indicazioni del produttore. Alcuni produttori prevedono anche speciali inserti imbottiti, capienti e assorbenti, in fibra di bambù. Di seguito, qualche consiglio.

Pannolini lavabili: le proposte

Kit 6 pannolini Juicy Bumbles con inserti in bambù

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione pratica e mediamente economica, Juicy Bumbles offre il suo kit di 6 pannolini lavabili con inserti in bambù, facili da utilizzare e da pulire. La scelta del bambù permette di approfittare di un tessuto ecosostenibile, traspirante e delicato sulla pelle, del tutto privo di sostanze chimiche aggiunte. Per questo motivo, questi pannolini risultano ipoallergenici e utili per limitare gli eritemi ai più piccoli. Disponibili in taglia unica, regolabile da 3.5 a 16 chilogrammi, vedono una porzione esterna in PUL completamente impermeabile, così da proteggere lo strato interno in morbida microfibra.

Il kit, oltre ai sei pannolini e ai sei inserti in bambù, contiene anche una wet bag impermeabile e un rotolo di 100 fodere igieniche sempre in bambù, per il massimo della comodità. Secondo gli utenti di Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : comodi da utilizzare, facili da pulire, buona tenuta sia dei liquidi che degli odori;

: comodi da utilizzare, facili da pulire, buona tenuta sia dei liquidi che degli odori; Contro: le parti lavabili devono essere trattate a cicli a elevate temperature, vanno cambiati spesso durante la giornata.

Il kit è disponibile su Amazon al prezzo consigliato, soggetto a variazioni, di 57.99 euro. Qui per acquistare.

Kit 6 pannolini Cuddle Castle con elastico anti-perdita

Anche Cuddle Castle offre un kit da 6 pannolini lavabili, pratici e facili da lavare, dal design innovativo e adattabile alla crescita del bambino. Grazie a diverse strisce di bottoni, infatti, il prodotto può essere facilmente adattato alla taglia del neonato, affinché l’aderenza sia perfetta. Ancora, il pannolino prevede un’apposita rifinitura elastica, affinché non si verifichino perdite. A differenza di altre soluzioni, la proposta di Cuddle Castle offre una comoda tasca interna per l’inserimento degli inserti in fibra naturale per l’assorbimento di urina e feci, una comodità che impedisce all’inserto stesso di spostarsi con i movimenti o durante la notte.

Atossico e traspirante, il prodotto prevede uno strato esterno in poliestere, mentre quello interno è in fibra scamosciata traspirante, perfetta per evitare irritazioni e arrossamenti. Il kit comprende sei pannolini e sei inserti, mentre eventuali velette devono essere acquistare a parte. Secondo gli utenti di Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : tessuto resistente, assorbimento ottimo, facilità di lavaggio anche alle basse temperature;

: tessuto resistente, assorbimento ottimo, facilità di lavaggio anche alle basse temperature; Contro: è necessario procedere a un cambio frequente, anche dopo 2-4 ore;

Il kit è in vendita su Amazon al prezzo consigliato, soggetto a variazioni, di 69.99 euro. Qui per acquistarlo.

Kit 6 pannolini lavabili Bambino Mio

Fra i marchi più conosciuti per i pannolini lavabili spicca di certo Bambino Mio, un brand capace di ottenere anche diversi riconoscimenti. Con la soluzione Miosolo, l’azienda offre un pannolino in taglia unica, facile da utilizzare, pratico, igienico e traspirante. Il prodotto vede un sistema innovativo per rimuovere la parte interna e assorbente del pannolino, per garantire un lavaggio più efficace e rapido. Inoltre, prevede una tasca interna per posizionare in modo semplice gli inserti, mentre la porzione esterna è offerta nelle più svariate tipologie di design e di colori. Lavabili in lavatrice fino a 60 gradi, questi pannolini risultano anche molto semplici da indossare e da chiudere, garantendo elevata tenuta senza limitare i movimenti dei più piccoli.

Oltre ai sei pannolini tutto-in uno, il kit comprende anche 50 mioliners – ovvero le veline raccogli feci – e ben 100 grammi di miofresh, un disinfettante per pannolini utilizzabile anche in lavatrice per il massimo dell’igiene. Secondo gli utenti Amazon, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : ottima capacità di assorbimento, qualità dei materiali, affidabilità del marchio;

: ottima capacità di assorbimento, qualità dei materiali, affidabilità del marchio; Contro: richiedono un cambio abbastanza frequente, una volta lavati richiedono del tempo per la completa asciugatura.

Il prodotto è disponibile su Amazon al prezzo consigliato, soggetto a variazioni, di 115.49 euro. Qui per acquistare.

Scelta della redazione

La redazione consigli l’acquisto dei pannolini Bambino Mio, data la qualità costruttiva dei materiali, la praticità d’uso e la garanzia di un buon assorbimento dei bisogni liquidi e una ottima contenzione di quelli solidi. Inoltre, la fornitura di igienizzante rappresenta una sicurezza in più per i genitori.