Pannolini per cani: come funzionano, modelli e prezzi

Fonte immagine: Photoboyko via iStock

I pannolini per cani sono essenziali per cani paralizzati, convalescenti o incontinenti: ecco i modelli migliori, i prezzi e come funzionano.

Parliamo di: Cani

Per garantire il massimo dell’igiene e del comfort all’amico a quattro zampe, in alcune condizioni di vita può essere necessario ricorrere ai pannolini per cani. Questi strumenti, disponibili sia in soluzione usa e getta che lavabili, sono infatti indispensabili quando l’animale non è in grado di controllare autonomamente le proprie deiezioni, mantenendo il quadrupede stesso e l’ambiente domestico i più puliti possibile. Ma come funzionano, come si usano e, soprattutto, quali sono i modelli principali e i prezzi?

Come facile intuire, i pannolini per cani devono essere usati in situazioni specifiche, come ad esempio in presenza di malattie o altre condizioni mediche. Non sono infatti una soluzione per ridurre il numero di passeggiate quotidiane di un quadrupede in salute – fattore indispensabile per il suo benessere psicofisico – bensì per cuccioli non ancora autonomi, femmine durante il ciclo, cani paralizzati o affetti da incontinenza. Sia lavabili che usa e getta, come già anticipato, sono solitamente disponibili in due principali modelli: la versione unicamente addominale, per assorbire solo le urine, oppure quella completa per raccogliere anche le feci, dotata di apposito foro per la coda. Di seguito, qualche consiglio.

Pannolini per cani: i migliori

Pet Magasin, pannolini lavabili per maschi

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione lavabile, versatile e colorata per cani maschi, Pet Magasin offre un set di tre esemplari, disponibili dalla taglia XS alla L. Dalla buona capacità assorbente e dalla ottima resistenza, questi pannolini sono completamente lavabili in lavatrice, purché non si utilizzi ammorbidente. Con copertura completa e foro per la coda, vedono chiusure in velcro regolabile per adattarsi alla forma di ogni cane. Il tessuto è morbido e liscio, per evitare fastidi al quadrupede, e le chiusure sono state pensate per evitare di strappare inavvertitamente il pelo dell’animale. Ancora, l’acquirente potrà scegliere il kit nelle colorazioni Original, Pattern o Solid, quest’ultima caratterizzata da tinte fluo e alla moda.

I pannolini sono disponibili su Amazon a partire dal prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 11.49 euro. Qui per acquistarli.

Ylen, pannolino lavabile per femmine

Per chi fosse alla ricerca di coloratissimi pannolini per cagnoline, Ylen offre una soluzione completamente lavabile, realizzata in cotone morbido e ipoallergenico. Grazie al tessuto di elevata qualità, l’asciugatura risulta molto veloce, rendendo così il ricambio facile e privo di stress. Ancora, il pannolino prevede un apposito nastro magico per adattarlo sull’addome dell’esemplare, affinché non si sposti o cada durante la giornata. Disponibile in quattro taglie diverse, dalla S alla XL, l’acquirente potrà scegliere tra le tinte rosa, azzurro o nero.

Il pannolino è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 9.96 euro. Qui per acquistarlo.

JoyDaog, set di pannolini lavabili

Design minimale e a tinta unita quello dei pannolini lavabili JoyDaog, pensati per cani dalla taglia XS alla M. Realizzati in comodo tessuto, presentano due strati in microfibra interni, affinché l’assorbimento dell’urina sia il più elevato possibile. La chiusura attorno all’addome è regolabile grazie a del comodo velcro, mentre tre elastici – compreso il foro per la coda – garantiscono il massimo della tenuta per tutta la giornata. Completamente traspiranti, i pannolini possono essere facilmente lavati in lavatrice e sono disponibili nelle opzioni grigio, rosa o stampa denim.

Il set è disponibile su Amazon a partire dal prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 16.99 euro. Qui per acquistarlo.

Dono, pannolini usa e getta per maschi

Per chi preferisse una soluzione usa e getta, Dono offre dei pannolini addominali per maschi, completamente realizzati in tessuto non tessuto. All’interno è presente un nucleo assorbente a cinque strati che, oltre a trattenere le deiezioni, riduce sensibilmente gli odori grazie ad alcune componenti ai carboni attivi. Comodi da utilizzare e non costrittivi per l’amico a quattro zampe, sono disponibili in confezioni salva spazio, nelle taglie dalla XS alla M. Ancora, il produttore offre una modalità d’acquisto “soddisfatti o rimborsati”, entro i primi 15 giorni dall’acquisto.

I pannolini sono disponibili su Amazon a partire dal prezzo – soggetto a variazioni – di 17.99 euro. Qui per acquistarli.

Simple Solution, pannolini usa e getta per femmine

Sempre sul fronte dei pannolini usa e getta, ma dedicati questa volta alle cagnoline, Simple Solution offre i suoi pacchi da 12 esemplari, a partire dalla taglia XS fino alla XXL. I pannolini presentano delle speciali barriere a prova di fuoriuscita, mentre lo strato interno incorpora un nucleo super-assorbente per mantenere il quadrupede sempre perfettamente asciutto. Le alette di chiusura sono lunghe e regolabili, mentre il foro per la coda garantisce alle cagnoline il massimo della comodità. Un indicatore di umidità, infine, allerta il proprietario della necessità di cambiare il pannolino.

Questa soluzione è offerta su Amazon a partire dal prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 8.83 euro. Qui per acquistarla.