Pannolenci, le decorazioni di Natale da fare con questo tessuto

Fonte immagine: Pixabay

Dagli addobbi per l’albero ai simpatici segnaposto colorati: tante idee per realizzare originali decorazioni natalizie usando pezzi di stoffa pannolenci.

Per realizzare a casa le decorazioni di Natale non è necessario possedere abilità creative particolari, soprattutto se si sceglie di utilizzare un materiale di facile lavorazione come il pannolenci. Versatile e colorato, questo tipo di stoffa permette di ideare, ritagliare e assemblare forme di dimensioni diverse in modo da ottenere molteplici effetti decorativi, sia bidimensionali sia tridimensionali.

Il pannolenci è una stoffa non tessuta priva di trama e ordito ottenuta dall’infeltrimento delle fibre di lana. I suoi pregi sono numerosi, dalla leggerezza allo spessore sottile fino alla capacità di non sfilacciarsi dopo il taglio. A differenza del feltro, vanta uno spessore inferiore e soprattutto una morbidezza che garantisce un’ottima malleabilità. Per realizzare una serie di simpatiche decorazioni natalizie occorre procurarsi vari pezzi di pannolenci di diversi colori, avendo a disposizione anche forbici, ago e filo, ovatta e colla sia vinilica sia a caldo. Ecco alcune idee facili da mettere in pratica.

Decorazioni per l’albero

Il pannolenci è perfetto per realizzare delle creative decorazioni da appendere all’albero di Natale, leggere e colorate. Le forme possono essere svariate, dalla stella alla sfera, dall’albero stilizzato al pupazzo di neve. Occorre solo scegliere una dimensione e ritagliare le forme che si preferiscono direttamente sulla stoffa. Per ottenere simpatici pupazzi di neve, ad esempio, occorre ricavare la sagoma dal pannolenci bianco, utilizzando poi ago e filo colorato per creare un bordo tutto intorno. A parte, si ritagliano un cappello colorato e un sottile pezzo di stoffa da usare come sciarpa incollandola sulla sagoma principale. Altri piccoli pezzi possono creare i dettagli della faccia. Incollando sul retro un nastro colorato, infine, si può ottenere il laccetto per appendere la decorazione.

Un’idea originale per creare delle decorazioni tridimensionali, invece, può essere quella di realizzare un piccolo Babbo Natale 3D: si procede ritagliando la forma di un cono da un pezzo di pannolenci rosso, incollando i due lati in modo da formare un cappello a punta su cui applicare un piccolo batuffolo di cotone. Si prosegue ritagliando due cerchi di pannolenci sa usare per il viso, cucendo i bordi insieme dopo aver inserito all’interno dell’ovatta. Per la barba, si ritaglia un pezzo di pannolenci bianco con i bordi ondulati da far girare intorno al viso, sotto il cappello. Anche in questo caso sarà sufficiente incollar o cucire un laccetto di stoffa sulla punta.

Decorazioni da tavolo

Per creare originali segnaposto natalizi o piccoli oggetti da regalare a forma di albero di Natale, invece, si può procedere in due modi differenti: