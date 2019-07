Pannello solare portatile: modelli, prezzi, guida alla scelta

Ridurre i costi dell’energia è più che mai utile, soprattutto se si scelgono soluzioni più sostenibili per l’ambiente come ad esempio il fotovoltaico. Una scelta valida non soltanto per quelle che sono le esigenze domestiche classiche, solitamente soddisfatte collegandosi alla rete elettrica nazionale o attraverso l’installazione di impianti solari o eolici, ma anche per le piccole necessità che possono riguardare anche gli spostamenti fuori casa o magari l’illuminazione del giardino.

Soprattutto per le esigenze lontano da casa, come per chi vuole utilizzare lo stesso impianto fotovoltaico per i piccoli consumi domestici e per il fabbisogno fuori casa, un pannello solare portatile può rivelarsi un’ottima soluzione. Diversi sono i modelli disponibili, di seguito alcuni dei migliori oltre ad alcune indicazioni per la scelta del più indicato per le proprie necessità.

Pannello solare portatile: modelli e prezzi

Giaride 100W

Il pannello solare Giaride 100W è un monocristallino con efficienza fino al 21%, il cui utilizzo è consigliato con il generatore solare portatile 150Wh Battery Pack. È flessibile e pieghevole, realizzato in film sottile resistente ad acqua e polvere. Pesa 1,9 chilogrammi e le sue dimensioni sono 119x54x0.25 centimetri. La tensione in esercizio è superiore ai 12V.

Dispone di fori per il montaggio e il fissaggio veloci, ottimi in caso di soluzioni non permanenti. Viene fornito con garanzia di 18 mesi. Il prezzo di listino di questo pannello solare portatile è di 140 euro.

Pro: Ricarica batterie, Resistenza agenti esterni, prezzo.

Contro: Lunghezza cavi, Non del tutto pieghevole.

Eco-Worthy 50W

Il pannello solare portatile Eco-Worthy 50W ha una tensione a circuito aperto di 22,4V e una massima di potenza di 17,9V. La tolleranza in uscita è di +-3%, con funzionamento a intervallo di temperatura -40/+80 gradi centigradi.

Il telaio è in alluminio resistente, la superficie vitrea è in vetro temperato ad alta trasparenza spesso 3,2 millimetri. È in formato pieghevole, con misure complessive pari a 36,6×52,2×3,5 centimetri. Il prezzo di riferimento per questo modello è vicino ai 90 euro.

Pro: Resistenza, efficienza, trasporto.

Contro: Struttura limitatamente flessibile.

Xinpuguang 300W

Il pannello solare in silicio monocristallino Xinpuguang è distribuito in singole unità da 100W, che nel caso specifico vanno a formare un gruppo da tre per un totale di 300W. La tensione massima è la stessa per ciascun pannello (18V), mentre la tensione a circuito è di 22V.

Il funzionamento avviene tra i -20 e i +60 gradi centigradi, mentre l’efficienza è pari al 19,5%. La lunghezza dei cavi è di 90 centimetri, mentre la lunghezza di un singolo modulo da 100W è di 117,5x54x0,3 centimetri. Il prezzo di riferimento per il blocco da 300W è 347 euro, mentre sono presenti offerte specifiche per uno, quattro, sei, otto o dieci pannelli.

Pro: Potenza, prezzo, flessibile.

Contro: Lunghezza cavi.

Sunpower 7,5W

Sunpower 7,5W è un pannello solare destinato principalmente al caricamento delle batterie da 12V. È resistente all’acqua, tuttavia il suo rendimento può diminuire sensibilmente in caso di pioggia (ben tollerate solo alcune gocce). Può lavorare sia con le auto, che con moto, batterie per barche e trattori. Dispone di presa per accendisigari.

La garanzia di questo pannello solare portatile è di 18 mesi, mentre la tensione di carico è di 18V. Le dimensioni sono di 32×12,8×0,4 centimetri, mentre il prezzo di listino è di 25 euro. Disponibile anche con potenza pari a 18W.

Pro: Resistenza agli urti, praticità, prezzo.

Contro: Potenza, resistenza alla pioggia.

Scelta della redazione

Grazie alla possibilità di variare la potenza scelta a prezzi contenuti e i valori tendenzialmente positivi per quanto riguarda resistenza dei pannelli ed efficienza la scelta dalla redazione va a favore di Xinpuguang. Presentata nella versione da tre pannelli, questo prodotto può essere acquistato anche in modulo singolo da 100W.

Consigli per la scelta

La scelta del proprio modulo portatile deve risentire di alcuni fattori chiave, come la potenza necessaria, l’irradiamento solare del luogo di utilizzo e soprattutto dove il pannello verrà posizionato, anche se in via temporanea. Altro aspetto di cui tenere conto è il prezzo, che dovrà tendenzialmente rispettare quello che è il livello di qualità ricercato. In caso di utilizzo intensivo lontano da casa potrebbe rivelarsi utile l’acquisto di più di un’unità.