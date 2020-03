Panda rosso: 5 comportamenti strani

Il panda rosso molto diverso dal Panda gigante è una specie a rischio d'estinzione che ormai vive in un'area molto circoscritta dell'Asia.

Non bisogna lasciarsi ingannare dal suo aspetto così tenero e dal nome perché il panda rosso ha veramente poco a che fare con il suo omonimo a macchie bianche e nere. Ha una dimensione simile a quella di un gatto domestico ed una larga e spessa coda tigrata. Sebbene condivida nome, luoghi geografici e alcune abitudini alimentari con il gigante bianco e nero che passa le giornate mangiando bambù, secondo recenti studi andrebbe collocato in una categoria a parte. Dimostra una grande agilità nell’arrampicarsi sugli alberi, grazie alla coda che gli serve per darsi equilibrio e al falso pollice (si tratta in realtà di un’estensione ossea) per aggrapparsi. Ama passare il suo tempo in cima agli alberi e gli piace dormire per molte ore, unica caratteristica che avrebbe in comune con il suo omonimo. In questo articolo affronteremo 5 comportamenti strani di questo straordinario animale in via di estinzione.

Panda rosso: tutte le curiosità