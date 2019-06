Beach Litter 2019: intervista a Letizia Lanzarotti – Lady Be

In occasione della presentazione dei dati di Beach Litter 2019 sulla spiaggia di Coccia di Morto abbiamo intervistato Letizia Lanzarotti (Lady Be), artista che trasforma i rifiuti plastici in opere d’arte. Per l’occasione Lady Be ha realizzato dei mosaici che raffigurano Buzz Lightyear e Forky, nuovo personaggio di Toy Story 4, lungometraggio Dinsey- Pixar in uscita il 26 giugno.