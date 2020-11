OUTSIDE IN, la casa geometrica dove indoor e outdoor si fondono

Fonte immagine: i29 interior architects

OUTSIDE IN è un progetto abitativo dove qualità della vita, sostenibilità e lusso si fondono creando una casa dove l'outdoor è parte attiva.

Si chiama OUTSIDE IN ed è un progetto di design abitativo curato dagli studi olandesi Bedaux de Brouwer e i29. Un design concentrato sull’annullamento dei confini tra indoor e outdoor. La villa di lusso vanta uno spazio abitativo di 400 metri quadrati fruibile dai quattro residenti della dimora. La struttura completamente geometrica è stata conclusa nel settembre del 2020 e conta sulla presenza di ampie vetrate che ricoprono buona parte della superficie perimetrale.

La caratteristica preponderante di questa lussuosa dimora è la perfetta fusione tra zone interne e aree green, che entrano a far parte della casa stessa. La zona living contempla la presenza di un’area patio a vista in supporto della panoramica verdeggiante che circonda la stessa abitazione. Una dinamica che rilassa la vista e trasforma il verde in un elemento di arredo in perfetta sintonia con le tematiche attuali e future.

OUTSIDE IN: tra design e sostenibilità

La casa non solo accoglie il verde all’interno degli spazi abitativi, ma si prefigge un obiettivo importante ovvero ridurre il suo impatto sull’ambiente. Come? Grazie all’impiego di tecnologie ad alta efficienza energetica che includono l’accumulo di energia geotermica, una pompa di calore e l’installazione sul tetto di pannelli solari. L’abitazione punta l’attenzione anche sull’impiego di materiali e linee pulite, essenziali e minimaliste a partire dall’interno dove bianco e legno chiaro predominano.

Un input anche per l’outdoor con una vegetazione rigogliosa a vista ma ben curata e con ampie vetrate che declinano in una facciata di mattoni neri, che racchiude e protegge l’esterno. La luce fa il resto amplificando la sintonia tra gli spazi e le colorazioni chiare degli interni, con un focus speciale sugli arredi tutti realizzati su misura. La dimora è divisa in due parti: un’ampia area living dove è la zona pranzo continua nella cucina e nella zona patio-green, seguita da una parte privata dove è presente una camera da letto matrimoniale e due camere secondarie che si affacciano su una piscina e un giardino recintati.

Fonte: Inhabitat