Out of Office di GreenStyle: basta un’email per salvare la Terra

Fonte immagine: GreenStyle

L'iniziativa Out Of Office di GreenStyle consente di sostenere le campagne WWF usando un testo personalizzato da apporre nelle email.

Ogni giorno, nel mondo, vengono mandate più di 269 miliardi di email. Di queste ben 124.5 miliardi sono email di lavoro. Un numero enorme che è destinato a crescere, tanto da toccare quota 321 miliardi nel 2021. I messaggi scambiati continuano ad aumentare e non guardano in faccia le stagioni. Anche durante le nostre (meritate) vacanze estive la posta elettronica continua a funzionare, ma con minore frequenza, e spesso le nostre inbox si trascinano stancamente riempiendosi, di giorno in giorno, di un must have: l’out of office. Un’email sempre uguale, spesso dai toni formali, che ci avvisa che il tal contatto sarà in vacanza dal giorno x al giorno y, senza possibilità di vedere alcuna mail.

GreenStyle, magazine edito da Triboo (azienda sempre più impegnata sui temi ambientali), ha deciso di dare nuova linfa a questa forma di comunicazione “ingessata”, facendola diventare uno strumento a difesa della sostenibilità ambientale, una vera e propria piattaforma con cui dimostrare il proprio impegno verso la salvaguardia del nostro pianeta.

Basterà andare sul sito https://ooo.greenstyle.it e scegliere una delle quattro campagne realizzate da WWF su quattro ambiti specifici:

· Adozioni WWF: ogni anno ben 40.000 tartarughe marine muoiono a causa della plastica che ingeriscono pensando sia cibo. Sostenendo questa campagna si aiuterà WWF a curare le tartarughe marine.

· Summer Pandagift: una serie di prodotti PlasticFree che dimostrano come sia possibile, ed estremamente facile, abbandonare la plastica nella vita di tutti i giorni.

· Wildlife Protector Mediterraneo: un modo per arginare il fenomeno dell’inquinamento da plastica in mare scegliendo tra un contributo mensile e uno annuale.

· Fish Forward: le risorse ittiche sono a rischio e la pesca senza regole sta mettendo a dura prova il Mediterraneo e gli oceani. Ecco perché è importante fare le giuste scelte di consumo a tavola.

Fatta la scelta che risponde maggiormente ai propri gusti si potrà impostare un messaggio di Out of Office che inviterà i nostri contatti all’azione. Un modo innovativo per “viralizzare” l’utilizzo della mail facendola diventare parte di un obiettivo ambizioso, e al tempo stesso necessario per tutti noi: fare in modo che la Terra, come la conosciamo oggi, possa continuare ad essere un ecosistema meraviglioso e vario da lasciare ai nostri figli.