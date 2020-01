Osteoporosi: smog e inquinamento atmosferico aumentano il rischio

I nostri risultati si aggiungono a un crescente corpo di ricerca che indica come il particolato contenuto nello smog sia rilevante per la salute delle ossa in un ampio raggio di livelli di inquinamento atmosferico, inclusi i livelli riscontrati nei Paesi più ricchi e in quelli a minore reddito.

Vivere in luoghi ad alto smog e inquinamento atmosferico incrementa il rischio di osteoporosi . Questo è quanto hanno affermato gli studiosi del Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), il cui studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Jama Network Open. I ricercatori hanno condotto uno studio epidemiologico su oltre 3700 adulti in India, valutandone densità ossea e qualità di massa.

