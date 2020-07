Orso si avvicina, escursionista resta immobile e scatta un selfie

Fonte immagine: Unsplash

Un orso si avvicina a un gruppo di escursioniste: una giovane rimane immobile e, senza alcuna paura, estrae lo smartphone e scatta un selfie.

L’orso si avvicina a un’escursionista, la giovane rimane immobile e scatta alcuni selfie come ricordo. È questa la singolare vicenda che proviene dal Messico, dove un gruppo di amici è stato raggiunto da un tranquillo plantigrado. Gli esperti sconsigliano di intrattenersi con questi animali, tuttavia, perché scattare foto o registrare video potrebbe risultare molto pericoloso.

L’insolito incontro è avvenuto su un sentiero del Chipinque Ecological Park di San Pedro Garza García, meta popolare per escursionisti e camminatori da tutto il Messico. Mentre un gruppo di giovani ragazze stava attraversando il parco, all’improvviso sul percorso è apparso un orso nero. L’animale ha però mostrato un atteggiamento pacifico e curioso e, senza alcun timore, si è avvicinato al gruppo di donne.

In particolare, una ragazza ha attirato le attenzioni del plantigrado: l’animale si è avvicinato e, dopo essersi posizionato alle spalle della giovane, si è sollevato sulle due zampe posteriori. La donna non si è tuttavia lasciata spaventare e, rimasta immobile, ha deciso di estrarre lo smartphone per scattare un selfie.

L’interazione è durata pochi istanti. Soddisfatta la sua curiosità, l’orso ha proseguito lungo il sentiero, mentre le giovani si sono riunite, stupite per l’accaduto.

Nell’analizzare il video, gli esperti di comportamento animale hanno sottolineato come sia corretto mantenere la calma in presenza di un orso. Movimenti improvvisi, o fughe a grande velocità, potrebbero infatti spaventare il plantigrado determinandone una risposta aggressiva. Meglio rimanere fermi o, ancora, allontanarsi molto lentamente. Non è però indicato estrarre lo smartphone per scattare immagini, poiché l’azione potrebbe essere percepita come una minaccia dall’animale.

Qualche settimana fa un incontro analogo aveva visto protagonista un adolescente italiano. Il giovane, trovatosi di fronte all’orso, ha indietreggiato con calma e attenzione, evitando così eventuali reazioni da parte dell’animale.

Fonte: News.com.au