Opera2030: al via la campagna #StopIncendi2019

Lo sviluppo sostenibile per garantire un futuro al Pianeta passa anche per l'attivismo civico e lo stop agli incendi secondo la piattaforma Opera2030.

Parliamo di: Sviluppo sostenibile

Cambiamenti positivi e attivismo civico per il futuro ambientale della Terra. Di questo ed altro ancora si è discusso ieri durante il 2° Open Day “Truth News and Good Actions”, presso l’Antica Palestra dell’Università degli Studi “Link Campus University”. A organizzare l’evento Opera2030, la piattaforma che punta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di tutelare il Pianeta con comportamenti responsabili promossa da Fondazione UniVerde e da SOS Terra Onlus, con la partnership scientifica dell’Università degli Studi Link Campus University e la collaborazione di realtà come Change.org, Fanpage.it, GreenStyle, LifeGate, TeleAmbiente, Fondazione Homo Ex Machina, Osservatorio Giovani dell’Università degli Studi “Federico II” e di altre startup innovative impegnate nell’attivismo civico tra cui Influgramer.com e Duegradi, oltre al sostegno di Genera Group Holding Spa. Un’occasione di incontro e confronto tra rappresentanti delle istituzioni e delle realtà attive nel campo dell’IT e della sostenibilità.

L’evento è stato caratterizzato anche da interventi relativi ad alcune “Good Actions”, che hanno visto alternarsi alla parola Matteo Campofiorito (Direttore GreenStyle), Francesco Giraldi (Amministratore unico Asa Tivoli), Giada Marinesi (Prof.ssa Link Campus University), Jacopo Mele (Presidente Fondazione Homo Ex Machina), Francesco Paolo Russo (Founder & CEO To Be LiFi Technology), Giovanni Saladino (Digital Strategist Hope), Alan Torrisi (CTO Primis Group), in videoconferenza Michael Atzwanger (blockchain al servizio dell’agricoltura ambientale) e con un video messaggio Giangiacomo Corno (Managing Director Gruppo Triboo – GreenStyle), Alex Giordano (Direttore scientifico Societing 4.0 – Università “Federico II” di Napoli).

Tra questi anche Andrea Zagato (Fondatore Influgramer.com) che ha rilanciato #LessPlasticIsMoreLife, prima campagna attivata sulla piattaforma Opera2030 e attraverso cui circa 30.000 influencer vengono spronati a promuovere tra i loro “follower” la riduzione della plastica monouso, in favore di alternative sostenibili. Ha commentato Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e promotore di Opera2030:

L’Italia è ricca di un civismo diffuso ecologista, solidale, culturale. Opera2030 nasce come strumento per scoprire, verificare, sostenere e far conoscere le buone azioni di chi diffonde speranza e operosità positiva. Questo è un antidoto naturale ai seminatori di odio e di paure anche attraverso il web. Con questa piattaforma, vogliamo aiutare le vere realtà civiche e distinguerle da chi ne fa uso per operazioni di altra natura.

Open Day opportunità anche per la presentazione di #StopIncendi2019, la campagna nata per sensibilizzare le persone sull’importanza di prevenire e reprimere i reati incendiari. È intervenuto per l’occasione anche la Gen. Cinzia Gagliardi, Comandante Regione Carabinieri Forestali Lazio. In merito all’iniziativa Alfonso Pecoraro Scanio ha dichiarato:

Non si può tollerare la distruzione di migliaia di ettari di boschi. Occorre sempre più fare uso di strumenti d’indagine che permettano di sorvegliare le aree dove si ripetono incendi dolosi. In particolare, ricorrendo anche alle potenzialità della tecnologia dei droni.

Vincenzo Scotti, presidente Link Campus University, ha dichiarato:

Oggi c’è bisogno di stimolare la coscienza civile, di costruire un impegno civico autentico in grado di dialogare con le istituzioni, senza diventare oggetto di manipolazione. È la direzione verso la quale punta la nostra Università, che si è data fin da subito l’obiettivo di promuovere la vera cultura del cambiamento.

Flavia Marzano, assessora alla Roma Semplice – Smart City, ha parlato della comunicazione ostile in rete e di come:

Senza il senso civico la società non progredisce. Da parte nostra ci stiamo impegnando nella promozione di incontri formativi sul territorio. In particolare, il progetto Scuola Diffusa si occupa di istituire momenti di alfabetizzazione per educare le persone a diventare cittadini digitali, consapevoli e partecipi della cosa pubblica.

Pasquale Russo, direttore della Link Campus University, ha sottolineato: