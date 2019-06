Opel Corsa-e: rivelato il prezzo, si parte da meno di 30mila euro

Fonte immagine: Opel

Opel Corsa-e, la nuova piccola auto elettrica del costruttore tedesco, sarà disponibile dal 2020 con un prezzo base inferiore ai 30 mila euro.

La Opel Corsa-e, la versione elettrica della nuova utilitaria del marchio tedesco, si appresta a diventare una delle auto a batteria più accessibili sul mercato. Durante l’evento di presentazione dell’auto elettrica in Germania, Opel ha anche annunciato un dettaglio molto importante che ancora era inedito e cioè il prezzo. Un’informazione non di poco conto visto che le auto elettriche sono molto costose, anche nelle loro declinazioni di “fascia bassa”.

Il listino della nuova Opel Corsa-e partirà dunque da 29.990 euro, un prezzo che fa riferimento all’allestimento “Selection” che comunque offre già molto di serie. Tra gli optional di serie si annoverano il cruise control adattivo, l’avviamento senza chiave, il mantenimento attivo di corsia, la frenata di emergenza, il riconoscimento dei segnali stradali, il sistema infotelematico con display da 7 pollici ed altro.

Disponibile anche l’allestimento “First Edition” al prezzo di 32.900 euro che offre cerchi in lega da 17 pollici, fari a LED e una dotazione generalmente più ricca. Da evidenziare, però, un dato importante e cioè che i prezzi fanno riferimento al mercato tedesco. Tuttavia, a parità di allestimento, i prezzi italiani non dovrebbero differire molto anche se è probabile che siano leggermente più alti.

Grazie agli ecoincentivi per le auto elettriche, in Italia la nuova Opel Corsa-e potrebbe probabilmente essere acquistata ad un prezzo base decisamente inferiore ai 30.00 euro. Un costo interessante visti i contenuti offerti da questa autovettura.

Opel Corsa-e dispone di un pacco batteria da 50 kWh in grado di assicurare, secondo il ciclo di omologazione WLTP, una percorrenza di 330 Km. Batteria che può essere ricaricata rapidamente fino all’80% della capacità in soli 30 minuti grazie alla colonnine in corrente continua.

Il motore elettrico dispone di una potenza di 136 CV, più che sufficiente per garantire una guida quasi da piccola sportiva. La nuova Opel Corsa-e passa da 0 a 50 km/h in soli 2,8 secondi e in soli 8,1 secondi da 0 a 100 km/h. Per vedere questa nuova auto elettrica nei concessionari bisognerà, però, ancora aspettare un po’. Il debutto è atteso per il luglio del 2020.