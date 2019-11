Omeopatia, FDA: può causare danni permanenti alla salute

Nuovo avviso della Food and Drug Administration riguardo l'omeopatia: può causare danni alla salute gravi e in alcuni casi permanenti.

L’omeopatia è un potenziale rischio per la salute e deve essere utilizzata con cautela. Queste sono le nuove linee guida diffuse dalla FDA (Food and Drug Administration) statunitense, intervenuta nuovamente in materia dopo un precedente aggiornamento datato 2017. A incidere sulla stretta dell’ente per la sicurezza dei farmaci e dei generi alimentari soprattutto la possibilità che alcuni dei prodotti omeopatici siano derivati da veleni.

Malgrado il mercato dell’omeopatia sia indicato come ancora in evidente crescita, a fronte di un’efficacia che vede i medici mondiali tutt’altro che concordi, la FDA ha deciso di intervenire avvertendo i consumatori statunitensi dei possibili rischi per la salute. Secondo l’ente per la sicurezza di farmaci e generi alimentari, i prodotti omeopatici:

Sono realizzati a partire da un ampio ventaglio di sostanze, inclusi ingredienti derivati dalle piante, da animali in salute o malati, da fonti umane, da minerali e sostanze chimiche, inclusi alcuni noti veleni. Questi prodotti hanno il potenziale per causare danni significativi e in alcuni casi permanenti se realizzati con scarsa perizia, o se indicati come trattamenti sostitutivi per malattie e condizioni serie o mortali.

Il ricorso all’omeopatia come trattamento alternativo ha suscitato diverse polemiche anche in Italia. A scatenarle la morte, a causa di un’otite batterica, di un bambino di 7 anni. Il piccolo è stato trattato soltanto con prodotti omeopatici, anziché con la normale profilassi antibiotica. Il processo per i genitori del bimbo si è concluso con la condanna a tre mesi di reclusione, mentre il medico che ha sostenuto tale trattamento ha preferito non avvalersi del rito abbreviato ed è ancora in attesa di giudizio.

