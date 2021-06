Ombrelloni da esterno, le migliori offerte in attesa del Prime Day

La bella stagione è finalmente giunta, e su Internet è boom di prodotti per il giardino e i balcone. Il che non sorprende: dopo la pandemia, infatti, sempre più utenti cercano ombrelloni da esterno per trovare un po’ di refrigerio nella canicola estiva; ma soprattutto c’è voglia di tornare a organizzare pranzi, cene ed eventi con amici e parenti, forse la cosa che tra tutte ci è mancata di più durante la pandemia. E per stare all’aperto con più agio, è fondamentale una coperta adeguata da sole e umidità, tanto più che oramai si trovano a prezzi davvero per tutte le tasche. Ecco allora i migliori Ombrelloni da esterno che il Web abbia da offrire durante periodo del Prime Day.

MyGarden Luna

Robusto ed elegante, facile da montare e riporre, sta bene in tutti i giardini e terrazzi e, una volta chiuso, occupa pochissimo spazio. La struttura portante è costituita da un pilastro in alluminio, verniciato a polvere epossidica resistente alla pioggia e agli agenti atmosferici. Premendo sul maniglione laterale sarà facilmente regolare l’inclinazione del parasole, in pochissimo tempo ed in qualsiasi momento della giornata: ciò conferisce una inclinazione ottimale in base alle esigenze.

Infine, l’ombrellone si chiude con 2 semplici gesti ruotando la manovella laterale in senso anti-orario e spingendo in basso il maniglione laterale.

Ombrellone Marrakesh

Ombrellone a 8 stecche con illuminazione 24 LED potenziati inclusi; la ricarica avviene attraverso un pannello solare itnegrato per l'accumulo e l'alimentazione: non serve energia elettrica esterna.

Ombrellone a 8 stecche con illuminazione 24 LED potenziati inclusi; la ricarica avviene attraverso un pannello solare itnegrato per l’accumulo e l’alimentazione: non serve energia elettrica esterna. Ha un diametro di 3 metri e un’altezza di 2,50, e il tessuto di cui è costituito è impermeabile e resistente al Sole.

Sistema di apertura/chiusura dell’ombrellone a manovella, e la base predisposta alla collocazione di zavorre.

ZIK Ombrellone da Giardino

Ombrellone dal design classico, adatto a giardini, terrazze, BnB, ristoranti, strutture ricettive come bar, etc.

Ombrellone dal design classico, adatto a giardini, terrazze, BnB, ristoranti, strutture ricettive come bar, etc. Non è costoso né ricercatissimo, ma ha una struttura robusta in metallo verniciato a polvere, e top in poliestere di colore verde, con un comando di apertura e chiusura a manovella e snodo. Durevole, e con ben 5 stelle piene tra le recensioni.

Specifiche: dimensioni ø 230 cm – palo 32 mm., colore: verde. Base non Inclusa.

BAKAJI Ombrellone Hawaii

Ombrellone reclinabile con diametro di apertura di 180 cm, fornito di una struttura a 8 rami con palo spessorato da 32 mm realizzati in acciaio.

Ombrellone reclinabile con diametro di apertura di 180 cm, fornito di una struttura a 8 rami con palo spessorato da 32 mm realizzati in acciaio. Non ha una base, dunque deve essere incastrato nel terreno, nei fori dei tavoli da esterno, o in spiaggia: il prodotto infatti è adatto anche per l’uso al mare o al lago.

Uno dei pochi con un design diverso dal solito, originale e particolare. Inclusa nella confezione una comoda sacca con tracolla per custodire e trasportare l’ombrellone con la massima facilità.

Outsunny Parasole

Questo ombrellone è perfetto per riparare ampi spazi grazie al doppio tettuccio, ed è in grado di coprire un'area di 4.6 metri quadri.

Questo ombrellone è perfetto per riparare ampi spazi grazie al doppio tettuccio, ed è in grado di coprire un’area di 4.6 metri quadri. Il telaio è solido e robusto, costruito con un palo di acciaio verniciato a polvere collegato al tettuccio attraverso 12 stecche. La copertura è in poliestere è impermeabile e resistente ai raggi UV.

Si monta in ambienti esterni, e può essere richiuso con facilità tramite l’apposita manovella posta sul palo. Perfetto per lunghe tavolate estive. Larghezza: 4.6m – Altezza: 2.4m.

Outsunny Doppio

Col suo diametro da 2.7 metri e una larghezza complessiva di 4.6 metri, è perfetto per riparare dal sole ampi spazi.

Col suo diametro da 2.7 metri e una larghezza complessiva di 4.6 metri, è perfetto per riparare dal sole ampi spazi. Ideale per bar e ristoranti con tavolini all’aperto, per piscine e solarium, ma anche giardini e terrazzi che dovranno ospitare tanti amici e parenti.

Realizzato in acciaio antiruggine, è dotato di un sistema di supporto a 12 stecche e di una base a croce per una stabilità notevole. Si apre e si chiude in pochi istanti e facilmente col meccanismo a manovella posizionato sul palo centrale.