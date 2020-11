Ombrello rotto: 5 modi per riciclarlo in modo originale

Fonte immagine: Istock

L'ombrello rotto è una nuova opportunità per creare oggetti funzionali da riutilizzare nella vita di tutti i giorni.

Parliamo di: Riciclo creativo

Il primo istinto quando un ombrello si rompe è quello di gettarlo e comprarne uno nuovo. Anche in questo caso, però, si può sfruttare questo oggetto per farne qualcosa di completamente nuovo. Gli ombrelli vecchi, strappati o arrugginiti si possono trasformare in qualcosa di utile, che possiamo sfruttare in casa.

Usate l’arte del riciclo creativo anche per trasformare un oggetto distrutto dandogli una nuova destinazione d’uso e regalandogli una nuova vita. Riciclare è una soluzione innovativa che ci permette di risparmiare denaro, salvaguardando l’ambiente.

5 idee per riciclare l’ombrello rotto

Ora veniamo alla questione: come possiamo riciclare il nostro ombrello rotto? In 5 modi: