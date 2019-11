Olio di primula: proprietà e benefici

Fonte immagine: Pixabay

L’olio di primula è un toccasana per la pelle e per la salute di tutto l’organismo: tutte le sue virtù e i principali modi d’uso.

Parliamo di: Rimedi naturali

La primula della sera, da cui semi scuri si estrae un prezioso olio dotato di numerose proprietà, è nota come rapunzia ed enagra. Il nome scientifico di questa pianta erbacea biennale è Oenothera biennis, della famiglia delle Onagraceae: una specie che ha origine nel Nord America ma che si trova ampiamente anche in Europa. Vanta fiori grandi di colore giallo intenso che hanno la particolarità di schiudersi dopo il tramonto, caratteristica da cui deriva anche l’appellativo di “bella di notte”.

L’olio di enotera, chiamato anche olio di primula, è spesso utilizzato sia come integratore alimentare sia per applicazioni cutanee che possono rivelarsi utili in presenza di svariati disturbi.

Caratteristiche e proprietà

L’olio di primula è una ricca fonte di acidi grassi polinsaturi della serie degli Omega 6, ritenuti benefici sotto diversi punti di vista. Precisamente, contiene acido gamma-linolenico e acido linoleico, acido palmitico e acido oleico: sono composti che non possono essere sintetizzati dall’organismo umano ma intervengono positivamente per il rinnovamento cellulare. Questo tipo di olio vegetale è anche ricco di amminoacidi come arginina, fenilanina, cistina, leucina, lisina e glicina, oltre a composti vitaminici e sali minerali preziosi, tra cui magnesio e potassio, calcio, ferro, manganese e fosforo.

Benefici per la pelle

L’olio di primula si rivela un toccasana per lenire numerosi fastidi che riguardano la pelle, che beneficia soprattutto dell’elevato contenuto di acidi grassi polinsaturi. Applicato in presenza di irritazioni, psoriasi, dermatite atopica e orticaria, favorisce il ripristino del film lipidico ottimale e potenzia l’elasticità dell’epidermide. Aiuta anche a contrastare prurito e arrossamento, rivelandosi anche un prezioso alleato per prevenire l’acne e curarne le sue manifestazioni più caratteristiche. Anche in presenza di eritemi solari o scottature, inoltre, l’olio di enotera contribuisce sia a lenire il fastidio sia a idratare e sfiammare la pelle. Gli antiossidanti, infine, vantano un potenziale benefico per combattere i radicali liberi e sortire un efficace effetto antinvecchiamento.

Integratore alimentare

Usato come integratore alimentare, l’olio di primula è utile sotto molteplici aspetti:

regola gli ormoni femminili , sia regolarizzando il ciclo mestruale sia limitandone i fastidi anche legati alla sindrome premestruale e alleviando alcuni sintomi tipici della menopausa;

, sia regolarizzando il ciclo mestruale sia limitandone i fastidi anche legati alla e alleviando alcuni sintomi tipici della menopausa; favorisce il benessere del sistema cardiocircolatorio, prevenendo alcune malattie e regolarizzando la pressione arteriosa ;

; aiuta a ridurre il livello di colesterolo cattivo (LDL) e il livello di trigliceridi nel sangue;

cattivo (LDL) e il livello di trigliceridi nel sangue; interviene positivamente per normalizzare i livelli di insulina .

. L’olio di enotera, inoltre, è anche utilizzato come antinfiammatorio naturale in caso di disturbi a livello gastrico, grazie alla capacità di proteggere la mucosa di stomaco e intestino.

È anche efficace per regolarizzare le funzioni intestinali. La sua azione è benefica anche in caso di contratture e strappi muscolari.

Come usarlo

L’olio di primula può essere facilmente reperito in erboristeria e in farmacia, sia sotto forma di estratto liquido dia contenuto in capsule e perle da assumere secondo la posologia indicata. È sempre preferibile rivolgersi al medico per avere delucidazioni sulle dosi, sebbene gli effetti collaterali generati da questo tipo di olio vegetale siano rari e limitati: a tal proposito è doveroso menzionare nausea, cefalea, sonnolenza e possibili reazioni allergiche.