Olio di vaselina: le controindicazioni e le alternative possibili

L'olio di vaselina viene impiegato come lassativo per via orale o rettale: diverse le controindicazioni ma anche le alternative possibili.

Parliamo di: Rimedi naturali

L’olio di vaselina è comunemente noto a tutti per essere un lassativo che viene utilizzato in diversi modi, l’obiettivo comunque è quello di mantenere morbide le feci per diminuire lo sforzo defecativo in caso di costipazione, dopo operazioni alle emorroidi (o altre operazioni chirurgiche), per svuotare l’intestino prima di interventi chirurgici, esami radiologici ed endoscopici. La consistenza è oleosa, inodore e incolore ed è formata da idrocarburi pesanti. La vaselina può portare diversi effetti collaterali tra cui il presentarsi di crampi addominali e diarrea. Possono sopraggiungere anche l’irritazione del retto e la riduzione dell’assorbimento delle vitamine liposolubili. Inoltre Uno studio del 2011 ha rilevato che gli idrocarburi degli oli minerali sono tra i contaminanti presenti nel corpo umano, pari a circa 1 grammo per persona. La contaminazione avviene soprattutto per inalazione di aria inquinata, assunzione di cibo contaminato, e assorbimento cutaneo. Ecco perché è importante pensare ad alternative possibili.

Olio di Vaselina: le alternative possibili

Di seguito un elenco completo di alternative che possono sostituire la vaselina: