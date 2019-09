Stop alla vendita di prodotti senza olio di palma nella più grande catena di supermercati della Malesia.

Anche la Malesia si schiera a sostegno dell’olio di palma. La più grande catena di supermercati malese ha imposto lo stop alla vendita di prodotti che presentano scritte “Palm-free” sulle confezioni. Niente più generi alimentari con indicazione “Senza olio di palma” nei punti vendita Mydin, con lo scopo di difendere l’immagine di una delle maggiori produzioni nazionali sia in Malesia che in Indonesia.

Proprio l’amministrazione della capitale indonesiana Giacarta ha disposto l’obbligo, per diversi punti vendita cittadini, di rimuovere dagli scaffali quei prodotti etichettati come privi di olio di palma. Tornando al caso malese queste sono state le dichiarazioni rilasciate da Ameer Ali Mydin, manager della Mydin Mohamed Holdings Bhd:

Dobbiamo sostenere l’olio di palma, ma dobbiamo anche assicurarci di contrastare i messaggi subliminali, gli esercizi di marketing e di branding che in molti fanno per suggerire ai clienti di non consumare olio di palma. Etichettando un prodotto come senza olio di palma, in realtà si suggerisce alle persone che l’olio di palma fa male.