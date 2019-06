Olio per capelli: i migliori prodotti naturali per l’estate

Olio per capelli: ecco i migliori prodotti naturali per l'estate e per combattere sole o salsedine, come l'olio di jojoba, d'argan o di germe di grano.

Lavaggi frequenti, esposizione al sole, disidratazione dovuta alla salsedine: l’estate rappresenta uno dei periodi più stressanti per i capelli. Non è raro, infatti, che durante il periodo vacanziero la chioma appaia più spenta, poco luminosa e secca, tanto da far apparire il capello sfibrato, sottile, nonché incline alle rotture e alle doppie punte. Non vi è motivo, però, di rassegnarsi alla bella stagione e ricercare un trattamento d’urto, come un taglio radicale che possa permettere ai capelli di rinforzarsi: dalla natura arrivano infatti degli utili alleati. Ma quali sono le tipologie di olio per capelli più indicate in questo periodo dell’anno, quali i prodotti naturali da scegliere?

Sono moltissimi i rimedi naturali che possono essere applicati per tutto il corso della stagione, allo scopo di proteggere i capelli dall’azione degli agenti esterni e mantenere una chioma sana e luminosissima. Di seguito, i tre oli maggiormente consigliati per mantenere una capigliatura sempre fluente, sana e luminosa anche durante le vacanze.

Olio per capelli: tipologie migliori

Olio di jojoba

L’olio di jojoba è uno dei più famosi, e apprezzati, rimedi naturali per la bellezza. Ricavato dai semi dell’omonima pianta, la Simmondsia chinensis, questo olio è ricco di vitamine E, B2 e B3, utili per il benessere della pelle, delle unghie e proprio della chioma. La vitamina E, in particolare, è un potentissimo antiossidante: contrasta l’azione dei radicali liberi, infatti, stimolando il rinnovamento cellulare e rallentando l’invecchiamento. Sui capelli ridona lucentezza, previene la desquamazione, è preventivo contro le doppie punte e, fatto non da poco, ha proprietà utili per la regolazione del sebo e per la riduzione della forfora. In estate è perfetto poiché contrasta sia l’azione della salsedine che quella del sole, anche con un blando effetto di protezione dai dannosi raggi UV.

Su Amazon è possibile trovare moltissime tipologie di olio di jojoba al 100% puro, come la soluzione di Cliganic, da 120 ml di olio al 100% organico, biologico e certificato. Secondo gli acquirenti online, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : efficace, elevata qualità, ideale per risolvere i piccoli problemi di pelle e capelli;

: efficace, elevata qualità, ideale per risolvere i piccoli problemi di pelle e capelli; Contro: l’applicatore in gocce richiede un po’ di manualità.

Questo olio di jojoba è offerto al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 12.99 euro. Qui per acquistarlo.

Olio d’argan

Anche l’olio d’argan è decisamente apprezzato nella cosmesi, sia per la cura della pelle che dei capelli. Estratto dai semi dell’Argania spinosa, una pianta tipica del Marocco, è uno dei rimedi naturali maggiormente ricchi di vitamina E. Praticamente indicato per qualsiasi tipologia di capello, anche sul secco e il crespo, permette di recuperare anche la chioma più sfibrata e indebolita. Durante la bella stagione è ideale come trattamento post-esposizione alla salsedine, nonché per nutrire il capello dalla radice alla punta e proteggerlo dai danni dei raggi del sole.

Anche in questo caso, Amazon propone una lunga serie di prodotti puri al 100%, anche provenienti da coltivazioni del tutto ecologiche. Fra i tanti, vale la pena di citare la soluzione da 100 ml di The Body Source: organico, biologico e derivato da spremitura a freddo. Secondo gli acquirenti online, il prodotto presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : ottima qualità, buon prezzo, efficacia non solo sui capelli ma anche sulla pelle;

: ottima qualità, buon prezzo, efficacia non solo sui capelli ma anche sulla pelle; Contro: alcuni lamentano una lieve secchezza della pelle.

Questo olio è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 16.99 euro. Qui per acquistarlo.

Olio di germe di grano

Infine, anche l’olio di germe di grano garantisce una profonda idratazione dei capelli durante il periodo estivo, proteggendo la chioma dagli agenti esterni e dai raggi ultravioletti. Ottenuto dalla spremitura del germe di grano tenero, si caratterizza per un elevato contenuto in vitamina E, dalla forte azione antiossidante, così come già spiegato. È molto indicato per chi desidera ritrovare la lucentezza di un tempo per i capelli e, non ultimo, per chi fosse interessato a ridurre o eliminare il problema delle doppie punte.

Sempre su Amazon è possibile trovare le più svariate tipologie di olio di germe di grano. Naissance, ad esempio, propone una varietà estratta dal germe di grano vergine, puro al 100%. Secondo gli acquirenti del sito, presenta i seguenti vantaggi e svantaggi:

Pro : ottima qualità, facilità di utilizzo, efficacia;

: ottima qualità, facilità di utilizzo, efficacia; Contro: confezioni migliorabili.

L’olio è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 8.99 euro. Qui per acquistarlo.

Scelta della redazione

Per la versatilità di utilizzo, l’efficacia e la natura scarsamente allergenica – quindi adatta a tutti – la redazione consiglia l’uso dell’olio di jojoba.