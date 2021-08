Offerte di Settembre: extra sconto 40% su prodotti Amazon Warehouse

L’estate oramai volge al termine, ed è purtroppo ora di iniziare a proiettarsi verso i prossimi mesi. Per consolarsi della fine della bella stagione, però, abbiamo una bella notizia: Amazon ha lanciato oggi le Offerte di Settembre: una settimana di sconti fino al 40% su un’ampia varietà di prodotti Warehouse che si sommano ai prezzi di molto competitivi di questa categoria di prodotti. Offerte lampo e inaspettate, dispositivi a marchio Amazon, ma anche informatica e software, libri, moda, casa e cucina, infanzia e cura della persona, sport, fitness, giocattoli e molto altro. Ma fate presto: la promo scade il prossimo 7 settembre.

Amazon Warehouse: Cos’è e Perché si risparmia tanto?

Amazon Warehouse, cioè il “Magazzino Amazon” propone grandi offerte su prodotti con confezione aperta, usati o di seconda mano. Sono articoli caratterizzati da piccoli difetti o dall’imballo aperto; anzi, spesso sono i prodotti che i clienti rimandano indietro subito dopo l’apertura, dunque nuovi di zecca ma per la normativa UE non possono essere più indicati come “nuovi.” In qualche caso hanno dei piccoli segni di usura che comunque vengono indicati con grande attenzione nella pagina di descrizione.

Tutti i prodotti Amazon Warehouse Deals vengono accuratamente testati e ispezionati da personale specializzato, prima di essere reimmessi nei canali di vendita.

Rispetto al nuovo, gli Amazon Warehouse Deals garantiscono un risparmio immediato rispetto al prezzo di listino, un’ampia scelta, e soprattutto protezione totale grazie alla garanzia Amazon che include la restituzione a costo zero.

Sono disponibili prodotti per tutti i gusti e in ogni settore merceologico, inclusi Foto e Videcamere, audio e lettori di musica digitali, Telefonia Mobile, Libri ed Elettronica, Salute e cura della persona, Fai da te, Prima Infanzia e così via.

Le occasioni migliori si hanno coi prodotti indicati come “Usato – Come nuovo” e “Usato – Ottime condizioni.” Le casistiche possibili sono 4, in ordine di convenienza:

Usato – Come nuovo : l’articolo è in perfette condizioni, ma l’imballaggio può riportare qualche danno. Il prodotto funziona perfettamente ed è completo di tutti gli accessori.

: l’articolo è in perfette condizioni, ma l’imballaggio può riportare qualche danno. Il prodotto funziona perfettamente ed è completo di tutti gli accessori. Usato – Ottime condizioni : l’articolo è in ottime condizioni, dovute a un utilizzo limitato, e tutte le funzionalità sono integre. Può riportare difetti estetici superficiali e l’imballaggio potrebbe risultare danneggiato o essere stato sostituito. Alcuni accessori non essenziali potrebbero mancare; gli elementi mancanti sono elencati nella descrizione del prodotto.

: l’articolo è in ottime condizioni, dovute a un utilizzo limitato, e tutte le funzionalità sono integre. Può riportare difetti estetici superficiali e l’imballaggio potrebbe risultare danneggiato o essere stato sostituito. Alcuni accessori non essenziali potrebbero mancare; gli elementi mancanti sono elencati nella descrizione del prodotto. Usato – Buone condizioni : un articolo in buone condizioni mostra segni di utilizzo moderato, ma tutte le funzionalità sono integre. L’imballaggio potrebbe risultare danneggiato o essere stato sostituito. L’articolo può riportare difetti estetici superficiali, come piccoli graffi. Alcuni accessori non essenziali potrebbero mancare e potrebbe essere necessario acquistare separatamente gli accessori per poter iniziare a utilizzare il prodotto. Gli elementi mancanti sono elencati nella descrizione del prodotto.

: un articolo in buone condizioni mostra segni di utilizzo moderato, ma tutte le funzionalità sono integre. L’imballaggio potrebbe risultare danneggiato o essere stato sostituito. L’articolo può riportare difetti estetici superficiali, come piccoli graffi. Alcuni accessori non essenziali potrebbero mancare e potrebbe essere necessario acquistare separatamente gli accessori per poter iniziare a utilizzare il prodotto. Gli elementi mancanti sono elencati nella descrizione del prodotto. Usato – Condizioni accettabili: l’articolo può presentare chiari segni di usura, ma conserva le sue principali funzionalità. L’imballaggio potrebbe risultare danneggiato o essere stato sostituito. L’articolo può riportare difetti estetici superficiali o mostrare segni di un precedente utilizzo, quali graffi, ammaccature e segni di usura su angoli e bordi. Potrebbero mancare alcuni accessori importanti, componenti o pezzi di ricambio e potrebbe essere necessario acquistare separatamente gli accessori per poter iniziare a utilizzare il prodotto. Gli elementi mancanti sono elencati nella descrizione del prodotto.

Grazie a questa promozione, dunque, sugli Amazon Warehouse viene applicato a un ulteriore ribasso del 40%. Lo sconto viene applicato automaticamente nel riepilogo dell’ordine ma vale solo per prodotto spediti e venduti da Amazon. Dunque è importante controllare bene il venditore, prima di passare al pagamento.

La promo parte oggi 30 agosto e scadrà alla mezzanotte del 7 settembre 2021.

Tutte le Categorie

👉🏼Fate clic qui per accedere alla sezione Amazon Warehouse Scontata -40%👈🏼

L’inventario è in costante evoluzione, e alcuni prodotti potrebbero esaurirsi in un attimo; ciò è perfettamente normale, e dipende dal fatto che si tratta di articoli unici, soggetti a fluttuazioni anche consistenti durante la stessa giornata e a distanza di poche ore. L’unico modo di sapere se e quando qualcosa torna in vendita, è di controllare spesso e ordinare rapidamente. Dunque, se qualcosa vi interessa sul serio, il nostro consiglio è di acquistarla subito.

Si può Fare il Reso Gratuito?

Tutti gli acquisti effettuati tramite Amazon Warehouse sono coperti da garanzia legale per un anno e dalla solita Politica di reso Amazon; dunque, se non siete soddisfatti del prodotto per qualunque ragione (e non dovete dare spiegazioni), potete sempre restituirlo a costo zero. Laddove possibile verrà effettuata la riparazione; in alternativa, Amazon provvederà alla sostituzione con prodotto di pari caratteristiche, oppure emetterà un rimborso.

Fate clic qui per accedere a tutti i deal -40% Amazon Warehouse. Per ricevere informazioni sugli sconti delle offerte di Settembre, invece, fate clic qui.