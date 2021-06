Offerte Amazon Prime Day 2021 per chi ama il campeggio

Oggi 21 giugno iniziano ufficialmente le offerte dell’Amazon Prime Day 2021. Molte ancora le possibilità di risparmio a favore degli utenti Prime, ai quali Amazon riserva sconti speciali su varie categorie di prodotti. Tra questi anche quelli riservati agli appassionati di campeggio, un’attività che in epoca post-pandemica appare divertente e sufficientemente sicura. A disposizione sul sito di e-commerce offerte imperdibili.

Prime Day e abbonamento Amazon Prime

Le caratteristiche principali dell’Amazon Prime Day 2021 sono la presenza di varie offerte con forti sconti, anche fino al 70%, riservate a coloro che sono iscritti o che si iscriveranno prima dell’acquisto al programma Prime. I risparmi possono essere quindi significativi, purché si approfitti in tempo delle occasioni: alcune delle offerte hanno una durata maggiore, mentre altre sono chiamate “lampo” perché la finestra oraria di validità è limitata. Tra questi anche sconti per chi sceglie viaggi e turismo sostenibile, magari scoprendo di più la natura in campeggio.

Come sopracitato sono due le tipologie di sconti a disposizione degli utenti Amazon Prime: le “offerte del giorno” termineranno al termine della giornata di domani 22 luglio, mentre le “offerte lampo” avranno una durata ridotta, solo poche ore, con scadenza variabile da prodotto a prodotto. Chi vuole usufruire delle offerte del Prime Day potrà farlo semplicemente iscrivendosi su questa pagina del sito Amazon. Tra i servizi offerti anche la consegna rapida e i servizi Prime Video, Prime Music e Prime Reading.

Prime Day, offerte per chi ama il campeggio

Le offerte Amazon Prime Day riservate a chi ama il campeggio sono diverse, con percentuali di sconti anche molto rilevanti. Di seguito segnalati alcuni degli sconti più in vista nella giornata del 21 e 22 giugno su fornelli da campeggio, tavoli pieghevoli, materassini, zaini termici, tende e poncho.

Un Classico del Campeggio Campingaz Fornello a Gas Campingaz 204190 Fornello a Gas per Campeggio/Feste, Utilizzo Facile, Blu, One Size Compra su Amazon

Un Vero BBQ Campingaz Party Grill 400 Fornello da Campeggio Campingaz Party Grill 400 Fornello da Campeggio, Barbecue a Gas Tutto in Uno, Con Griglia e Fornello, Barbecue da Tavolo,[...] Compra su Amazon

Rebecca Mobili Tavolo Richiudibile Rebecca Mobili Tavolo Richiudibile, Tavoli A Valigetta Bianco, Plastica Acciaio, Per Campeggio Giardino, Feste Sagre - Misure: 74 x180 x 74. Compra su Amazon

Fino a 5 Persone Outsunny Tenda da Campeggio Pop Up Outsunny Tenda da Campeggio Pop Up 4-5 Posti, 2 Porte e 4 Finestre Telo Impermeabile, 263.5x220x123cm Verde Scuro Compra su Amazon