Offerte Amazon Prime Day 2019 per chi ama il campeggio

Sconti Amazon Prime Day anche per quanto riguarda gli appassionati di campeggio, molte le offerte ancora attive: ecco alcune delle migliori.

Parliamo di: Viaggi e Turismo Sostenibile

Oggi 16 luglio secondo giorno di offerte per quanto riguarda l’Amazon Prime Day 2019. Molte ancora le possibilità di risparmio a favore degli utenti Prime, ai quali Amazon riserva sconti speciali su varie categorie di prodotti. Tra questi anche quelli riservati agli appassionati di campeggio, un’attività che secondo alcune recenti indagini sembra tornare di moda soprattutto tra i “millennial”. A disposizione sul sito di e-commerce sia offerte del giorno che “lampo”.

Prime Day e abbonamento Amazon Prime

Le caratteristiche principali dell’Amazon Prime Day 2019 sono la presenza di varie offerte con forti sconti, anche fino al 70%, riservate a coloro che sono iscritti o che si iscriveranno prima dell’acquisto al programma Prime. I risparmi possono essere quindi significativi, purché si approfitti in tempo delle occasioni: alcune delle offerte hanno una durata maggiore, mentre altre sono chiamate “lampo” perché la finestra oraria di validità è limitata. Tra questi anche sconti per chi sceglie viaggi e turismo sostenibile, magari scoprendo di più la natura in campeggio.

Come sopracitato sono due le tipologie di sconti a disposizione degli utenti Amazon Prime: le “offerte del giorno” termineranno al termine della giornata di oggi, 16 luglio, mentre le “offerte lampo” avranno una durata ridotta, solo poche ore, con scadenza variabile da prodotto a prodotto. Chi vuole usufruire delle offerte del Prime Day potrà farlo semplicemente iscrivendosi sul sito Amazon. Tra i servizi offerti anche la consegna rapida e i servizi Prime Video, Prime Music e Prime Reading.

Prime Day, offerte per chi ama il campeggio

Le offerte Amazon Prime Day riservate a chi ama il campeggio sono diverse, con percentuali di sconti anche molto rilevanti. Di seguito segnalati alcuni degli sconti più in vista nella giornata del 16 luglio, presenti sia tra le offerte del giorno che tra le offerte lampo: