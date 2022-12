Yankee Candle Set regalo per Natale PREZZO STRACCIATO

Un set di candele super profumate perfette per l'arrivo del Natale. Le trovi su Amazon ad un prezzo top.

Ti piace avere sempre le candele in casa accese, soprattutto nel periodo natalizio? Oggi, puoi sbizzarrirti per prepararti all’arrivo del Natale. Infatti, puoi trovare un set regalo di candele profumate in giara di Yankee ad un prezzo incredibile, a soli 41,99€.

Un set di candele super profumate perfette per l’arrivo del Natale, creeranno un’atmosfera unica negli ambienti di casa. Oggi, puoi trovare questo set ad un prezzo top, con tanto di sconto del 22%. Ti basterà selezionare il prodotto ed aggiungerlo al carrello, poi al momento del pagamento finale risulterà scontato automaticamente.

Il set regalo di candele profumate perfetto per il Natale e super economico

Un set regalo che potrai donare a chi vuoi bene, perché le candele non possono che far star bene e creare atmosfere accoglienti in casa. Una collezione di candele profumate in giara media, che ti faranno vivere l’atmosfera del Natale al massimo.

Il set regalo natalizio di Yankee, il quale contiene ben due candele super profumate in giara. Le fragranze di Globe Wonderland e Peppermint Pinwheels ti faranno sognare e vivere un Natale unico con la tua famiglia.

Potrai immergerti nei profumi di una giornata invernale grazie alla collezione Snow Globe Wonderland. Questo set di candele profumate creerà un’atmosfera unica e super accogliente. Sono state tutte realizzate con ingredienti e cera di prima qualità. Lo stoppino è composto da fibre di cotone vegetali e super naturali al 100%.

Potrai anche riciclare la confezione e continuare a diffondere l’atmosfera unica che solo le candele di Yankee sono in grado di regalare.

Un set regalo da sogno, perfetto per il Natale. Oggi lo trovi ad un prezzo top su Amazon, sarà tuo a soli 41,99€. Una collezione dedicata al periodo invernale, in grado di fartela vivere al massimo grazie alle sue fragranze invernali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.