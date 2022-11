Xiaomi Smart Band 7: 15% di sconto per il re degli smartwatch!

Monitora la tua salute e tieni tutto a portata di polso con Xiaomi Smart Band 7, su Amazon con il 15% di sconto dal prezzo originale: scopri tutte le sue modalità e le sue funzioni.

Contapassi, smartwatch per messaggi e notifiche, torcia, fitness tracker e molto altro ancora: Xiaomi Mi Smart Band 7 è un accessorio imperdibile per tutti gli amanti dello sport e non solo. Tuo a soli 50,99€ su Amazon contro i suoi 59,99€ originali, con uno sconto del 15% per oltre 120 modalità di esercizio e uno schermo AMOLED a colori di ultima generazione. Con Xiaomi Smart Band 7 puoi monitorare anche il tuo battito cardiaco, impostare un reminder anti-sedentarietà e non perderti nessuna notifica importante grazie alla sincronizzazione con il tuo smartphone.

Utilizzarlo è semplicissimo, anche grazie all’app dedicata che puoi trovare sia su Play Store che su App Store per impostarlo e personalizzarlo al 100%. Xiaomi Smart Band 7 migliora sensibilmente la qualità della tua vita, invitandoti a fare più attività fisica potendo scegliere fra più di 120 modalità di sport e con una carica magnetica veloce che può durare fino a 15 giorni. Un vero affare, ad un prezzo imperdibile per questo prodotto.

Xiaomi Smart Band 7 su Amazon: prenditi cura della tua salute

Uno smartwatch e fitness tracker davvero eccellente, personalizzabile e con un cinturino comodo e confortevole perfetto per chi desidera fare attività fisica. Xiaomi Smart Band 7 vanta un’ampia gamma di funzioni al suo interno, fra le quali puoi trovare:

misurazione dell’ossigenazione del sangue

misurazione del battito cardiaco

monitoraggio della qualità del sonno

misurazione della pressione

monitoraggio della salute femminile

110 modalità sportive

Xiaomi Smart Band 7 è inoltre resistente all’acqua (perfetto per doccia, nuoto leggero in piscina o bagno al mare) e potrai persino personalizzare lo schermo con tanti temi differenti, scaricabili dall’app.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di adottare uno stile di vita sano grazie a Xiaomi Smart Band 7 a soli 50,99€ su Amazon, con il 15% di sconto già applicato al checkout.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.