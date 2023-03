Xiaomi Smart Band con 110 MODALITA’ DI ESERCIZIO a prezzo MINI: ultimissimi a disposizione!

Ancora per poco l'orologio smart ottimo per i tuoi allenamenti è in offerta speciale su Amazon

La prova costume è alle porte e hai ricominciato finalmente a dedicarti ad una sana attività sportiva? Allora non puoi non avere questo Xiaomi Mi Smart Band, oggi in offerta top su Amazon con uno sconto conveniente del 6%.

L’orologio smart da fitness è disponibile a soli 48 euro, con spedizione gratuita e consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Per averlo domani stesso direttamente a casa, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili. Gli articoli in promozione sono pochissimi e stanno andando a ruba quindi non c’è tempo da perdere, corri ad ordinare il tuo!

Il compagno ideale per i tuoi allenamenti è lo Xiaomi Mi Smart Band

Lo Xiaomi Mi Smart Band ti supporta in tutte le tue attività fisiche, monitorando contemporaneamente lo stato di salute generale.

È dotato di uno schermo AMOLED da 1,62″ con un aumento del 25% dell’area di visualizzazione rispetto al modello precedente, che consente una migliore lettura delle informazioni. Allo stesso tempo il display è ad alta definizione da 326ppi rendendo ogni immagine con grande dettaglio.

L’orologio smart offre un aggiornamento completo di più di 110 modalità di esercizio e non solo registra la durata dell’esercizio e le calorie bruciate, ma analizza anche l’effetto dell’allenamento attraverso le statistiche della frequenza cardiaca per rendere l’esercizio più efficace. In più monitora la percentuale di ossigeno nel sangue durante la giornata e lancia un allarme in caso di squilibri.

Il dispositivo è resistente all’acqua fino a 5ATM, quindi si può indossare anche per nuotare in piscina (ma non per fare una doccia calda o immergersi in acqua salata). Supporta inoltre la ricarica magnetica, che garantisce 15 giorni di autonomia e offre un compagno sportivo di lunga durata.

Ad oggi lo Xiaomi Mi Smart Band è in offerta top su Amazon con uno sconto conveniente del 6%: lo potrai pagare solo 48 euro, compresa spedizione gratuita. Gli articoli stanno per terminare quindi affrettati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.