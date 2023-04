Xiaomi Smart Band 7 Pro: PREZZO STRACCIATO per l’orologio smart TOP DI GAMMA

È il dispositivo eccellente per chi desidera monitorare la propria salute e il proprio benessere quotidiano.

Cogliete al volo l’occasione unica per aggiudicarvi uno dei migliori dispositivi per il fitness e il benessere personale sul mercato, a un prezzo mai visto prima. Parliamo della Xiaomi Band 7 Pro è disponibile a soli 73,70€, con uno sconto del 9% sul prezzo originale.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Fate in fretta: la promozione sta per terminare e sono rimasti a disposizione pochissimi articoli scontati!

Xiaomi Smart Band 7 Pro: caratteristiche e funzionalità

La Xiaomi Smart Band 7 Pro è l’ultima arrivata nella famiglia dei dispositivi wearable di Xiaomi, e porta con sé una serie di miglioramenti e nuove funzioni che la rendono una scelta eccellente per chi desidera monitorare la propria salute e il proprio benessere quotidiano.

Tra le principali specifiche tecniche, troviamo un ampio display AMOLED a colori da 1,56 pollici, con una risoluzione di 152 x 486 pixel, che offre una visione chiara e dettagliata delle informazioni e dei dati raccolti.

Il dispositivo è inoltre dotato di un sensore ottico PPG per il monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7, con rilevazione precisa e affidabile, oltre a un sistema di monitoraggio dell’ossigeno nel sangue (SpO2) per verificare i livelli di saturazione. La Xiaomi Band 7 Pro offre anche il monitoraggio del sonno per analizzare la qualità del riposo notturno, e un accelerometro a 3 assi che permette di rilevare e registrare dati relativi all’attività fisica, come passi, distanza percorsa e calorie bruciate.

Tra le altre funzioni utili, la Xiaomi Band 7 Pro include il supporto a ben 30 modalità sportive, tra cui corsa, nuoto, yoga e molto altro, consentendo di personalizzare il monitoraggio dell’attività fisica a seconda delle proprie esigenze. Inoltre, grazie all’impermeabilità fino a 5 ATM, potrete indossare il dispositivo anche mentre nuotate o vi immergete in acqua senza preoccupazioni.

La Xiaomi Band 7 Pro è compatibile con gli smartphone Android e iOS, e offre una vasta gamma di funzioni smart, come la ricezione di notifiche per chiamate, messaggi e app, il controllo della musica e il telecomando per scattare foto direttamente dal dispositivo. Infine, il dispositivo vanta un’autonomia eccezionale, con una durata della batteria fino a 14 giorni con un singolo ciclo di ricarica.

Ad oggi la Xiaomi Band 7 Pro è disponibile su Amazon a soli 73,70€, con uno sconto del 9% sul prezzo originale. Fate in fretta, la promozione è in scadenza!

