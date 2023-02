Così ECONOMICO non l’avevi mai visto: XIAOMI REDMI a meno di 200€

Uno smartphone incredibilmente performante a meno di 200€? Sì, e si chiama Xiaomi Redmi Note 11S - la scelta di Amazon per la sezione "smartphone".

Uno smartphone incredibilmente performante a meno di 200€? Sì, e si chiama Xiaomi Redmi Note 11S – la scelta di Amazon per la sezione “smartphone”. Scopri le sue caratteristiche.

Economico è economico, ma REDMI NOTE 11S è anche uno smartphone sorprendente per funzionalità e caratteristiche tecnologiche. Dispone di una quadrupla fotocamera professionale da 108MP con la quale potrai scattare foto perfette della tua famiglia, dei tuoi amici e di tutte le esperienze incredibili che vivrai nel tempo! Sia foto che video hanno una soluzione stupenda per catturare ogni dettaglio nella maniera più naturale possibile.

Nella parte anteriore del telefono c’è una fotocamera frontale da 16MP in grado di catturare selfie chiari e dall’aspetto naturale. La fotocamera principale da 108MP di livello professionale utilizza il sensore Samsung HM2 con un sensore di grandi dimensioni a 1/1,52 pollici e supporta la tecnologia di binning dei pixel 9 in 1 e un doppio ISO nativo per offrire immagini ad alta risoluzione incredibili in tutte le condizioni di illuminazione condizioni, con risultati spettacolari soprattutto in penombra.

Display AMOLED FHD+ da 90 Hz

Un ampio display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici, dotato di un’ampia gamma di colori DCI-P3, fornisce colori e dettagli più vivaci e raggiunge 1000nit per immagini chiare anche in pieno giorno. Il nuovo Redmi Note 11S presenta un design elegante e alla moda, offrendo allo stesso tempo un’ottima sensazione al tatto. Per garantire presa una comoda, Redmi Note 11S riesce a racchiudere una grande batteria da 5.000mAh in un frame sottile da 8,09 mm e in soli 179g di peso. Le varianti di colore Graphite Grey, Twilight Blue e Pearl White presentano un design con finitura opaca che non solo resiste alle impronte digitali, ma restituisce una sensazione premium e piacevole al tatto.

Cosa aspetti? Approfitta dello sconto del 35% e acquista subito XIAOMI REDMI NOTE 11S a sole 194€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.