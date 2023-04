Xiaomi Redmi Note 11s ad un PREZZO MAI VISTO: corri su Amazon!

Ancora per poco lo smartphone dalle prestazioni elevatissime è in offerta su Amazon con uno sconto assurdo del 37%.

È lo smartphone più desiderato del momento e può essere tuo ad un prezzo mai visto! Parliamo dello Xiaomi Redmi Note 11s, oggi in mega offerta su Amazon a 187€ con il 37% di sconto.

Il dispositivo di ultima generazione offre prestazioni elevate ad un prezzo conveniente quindi è perfetto per accontentare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. Gli articoli scontati stanno per terminare quindi l’occasione è da cogliere al volo!

Xiaomi Redmi Note 11s: prestazione elevatissime ad un prezzo top

Lo Xiaomi Redmi Note 11s in mega offerta su Amazon è dotato di specifiche tecniche di alto livello che lo rendono ideale per utilizzare applicazioni impegnative, scattare foto e registrare video di alta qualità.

Il dispositivo di ultima generazione ha uno schermo Full HD+ da 6,43 pollici con una risoluzione di 2400×1080 pixel, che offre colori brillanti e dettagli nitidi. Inoltre, è dotato di un processore MediaTek Dimensity 810, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che garantiscono prestazioni elevate e un’esperienza fluida e senza problemi. È dotato di una fotocamera posteriore da 50 megapixel, in grado di scattare foto e registrare video di alta qualità, e una fotocamera frontale da 16 megapixel, ideale per le selfie.

Lo Xiaomi Redmi Note 11s ha una batteria da 5000 mAh, che garantisce un’autonomia di diversi giorni con un uso moderato. Inoltre, il dispositivo supporta la ricarica rapida a 33W, che consente di ricaricarlo completamente in poco tempo. Il dispositivo ha anche un sensore di impronte digitali laterale per sbloccare il dispositivo in modo rapido e sicuro.

Ad oggi lo Xiaomi Redmi Note 11s è in mega offerta su Amazon a 187€ con il 37% di sconto. Ad un prezzo così non si era mai visto quindi approfittate della promozione il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.