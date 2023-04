Xiaomi Redmi Note 11 ad un PREZZO MAI VISTO!

Lo smartphone più desiderato del momento oggi è in mega offerta su Amazon con uno sconto eccezionale del 32%.

È lo smartphone più desiderato del momento ed oggi è disponibile su Amazon in mega promozione! Parliamo dello Xiaomi Redmi Note 11, attualmente in vendita a soli 168,91€ con uno sconto del 32% sul prezzo originale.

Acquistandolo oggi potrete risparmiare ben 80 euro ed effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. L’offerta è eccezionale ma rimangono pochissimi pezzi scontati quindi corri su Amazon!

Xiaomi Redmi Note 11: lo smartphone del momento in super sconto

Il Xiaomi Redmi Note 11 è dotato di alcune delle migliori specifiche tecniche sul mercato degli smartphone. Il processore MediaTek Helio G88 offre prestazioni elevate e veloci, mentre la memoria interna da 128 GB e la RAM da 4 GB garantiscono un’esperienza fluida e senza problemi. Inoltre, il display FHD+ da 6,43 pollici offre una risoluzione nitida e dettagliata, con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz per una visualizzazione fluida e senza sfarfallii.

Ma le prestazioni non sono tutto. Il Xiaomi Redmi Note 11 offre anche una fotocamera posteriore quadrupla, con una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Queste fotocamere offrono una vasta gamma di funzioni fotografiche, tra cui il ritratto notturno, la stabilizzazione dell’immagine e la modalità Super Slow Motion.

Inoltre, il Xiaomi Redmi Note 11 offre una batteria da 5000 mAh con la tecnologia di ricarica rapida a 18 W, che consente di caricare il telefono rapidamente e in modo efficiente. Il telefono è inoltre dotato di una porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dati, e di un jack per le cuffie da 3,5 mm per un’esperienza audio di alta qualità.

Lo smartphone del momento può essere tuo ad un prezzo davvero accessibile! Ad oggi lo Xiaomi Redmi Note 11 è disponibile su Amazon a soli 168,91€ con uno sconto del 32% sul prezzo originale. Ne rimangono pochissimi a disposizione quindi approfittatene il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.