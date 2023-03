Xiaomi Redmi Note 10 Pro: oggi RISPARMI 120 EURO (e lo paghi a rate da MENO di 40 EURO)

Lo smartphone è in offerta assurda su Amazon con uno sconto mai visto del 37%!

Se siete alla ricerca di uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, abbiamo quello che fa decisamente per voi! Parliamo dello Xiaomi Redmi Note 10 Pro, oggi in offerta assurda su Amazon con uno sconto mai visto del 37%.

Questo vuol dire che potrete acquistarlo a soli 207 euro, risparmiando più di 120 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con pagamento da effettuare anche in sei piccolissime rate mensili da meno di 40 euro con Cofidis al check-out. Per averlo domani stesso, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese. Correte ad ordinarlo, l’offerta p in scadenza e i pezzi stanno andando a ruba!

Xiaomi Redmi Note 10 Pro: caratteristiche e funzionalità

Lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro in super offerta su Amazon è uno smartphone di buon livello che si caratterizza per un ottimo rapporto qualità-prezzo.

È dotato di un display Touchscreen da 6.67 pollici con risoluzione di 2400×1080 pixel: per questo motivo offre immagini realistiche e dai colori super nitidi. La fotocamera da ben 108 megapixel permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 12000×9000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel.

Ha una memoria di 128 GB quindi è possibile scaricare e conservare qualsiasi tipo di file, anche di grandi dimensioni. La funzionalità non è da meno grazie al modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

Anche l’autonomia risulta altissima grazie alla batteria a lunga durata da 5020mAh. Inoltre è dotato di ricarica rapida standard a 33W: ciò permette di ricaricarlo al 59% in soli 30 minuti.

