Xiaomi Redmi Note 10 Pro a MENO DI 200 EURO: ancora POCHISSIMI a disposizione!

Ancora per poco su Amazon lo smartphone è disponibile con uno sconto pazzesco del 40%, approfittane subito

È da un po’ che vuoi cambiare smartphone ma non sai quale scegliere tra i tantissimi modelli a disposizione sul mercato? Amazon spazza via ogni dubbio e oggi ti offre in offerta pazzesca il cellulare dalle prestazioni altissime in grado di soddisfare anche i più esigenti! Parliamo dello Xiaomi Redmi Note 10 Pro, disponibile ancora per poco con uno sconto bomba del 40%.

Ad oggi potrai acquistarlo a soli 198 euro, risparmiando più di 130 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. L’offerta è limitatissima quindi affrettati prima tutti gli articoli vadano a ruba!

Xiaomi Redmi Note 10 Pro ad un prezzo mai visto prima

Considerate le sue caratteristiche tecniche, lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro è un smartphone Android di buonissimo livello in grado di soddisfare anche l’utente più esigente.

È dotato di una memoria da 128 GB, così da poter archiviare qualsiasi tipologia di contenuto, e di 6 GB di RAM per applicazioni sempre fluide e veloci. Il display Touchscreen da 6.67 pollici con risoluzione di 2400×1080 pixel rende il cellulare un vero top di gamma nella sua categoria.

In più si caratterizza per una quadrupla fotocamera da ben 108 megapixel principale che permette di scattare foto impeccabili e di registrare video anche in 4K. Lo spessore di 8.1mm è super contenuto e, nonostante la grandezza, pesa solo 193 grammi quindi risulta davvero leggero anche se portato in tasca. Infine non è da trascurare la batteria da 5020 mAh che permette di utilizzarlo tutto il giorno senza nessuna preoccupazione.

Insomma, lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro è un vero e proprio top di gamma nel suo genere e ad un prezzo così basso non si era mai visto. Ad oggi è disponibile su Amazon con uno sconto bomba del 40%, quindi a soli 198 euro anche rateizzabili. L’offerta è limitatissima quindi approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.